El asombroso hilo entre la amenaza de Trump, la selección española y una paella en Hollywood
- El pódcast Atlantic Express de RNE Audio descubre la historia de los creadores españoles que conquistaron Hollywood
- La última cumbre de la OTAN refleja cómo el entretenimiento consigue mantener las relaciones entre España y EEUU
La geopolítica esconde en ocasiones giros de guion característicos de la gran pantalla. Durante la última cumbre de la OTAN celebrada en Ankara este mes de julio, Donald Trump amenazó a España con romper las relaciones comerciales entre ambas potencias. El presidente estadounidense calificó a nuestro país de aliado "horrible" por no comprometerse a destinar el 5% del PIB a defensa y anunció su intención de cortar cualquier tipo de relación comercial. Horas más tarde, Pedro Sánchez respondió desde Turquía reivindicando ante la prensa que España es un socio fiable y anunció el envío de fuerzas terrestres a Finlandia para proteger la región del Ártico.
La crisis apuntaba a un enfrentamiento diplomático severo. Sin embargo, el líder republicano sorprendió a los periodistas en su vuelo de regreso a Washington afirmando que España se “había redimido” por completo al aceptar una “importante solicitud de pago” a la Alianza Atlántica. Más allá de este pacto económico, la tensión se suavizó también gracias a una “charla informal” entre ambos mandatarios sobre la celebración del Mundial de Fútbol de 2026 y su afición compartida por el golf.
Esta capacidad del entretenimiento para actuar como salvavidas de relaciones diplomáticas entre países no es exclusiva del siglo XXI. El pódcast Atlantic Express de RNE Audio explora cómo, décadas antes de que el deporte acercara posturas, el cine ya había creado conexiones sorprendentes entre España y Estados Unidos.
La sangre española en Hollywood
La conversación telefónica entre Sánchez y Trump subraya cómo el fútbol actúa como un puente natural en las relaciones entre grandes potencias. Precisamente, durante la preparación de la selección para esa cita mundialista norteamericana, el seleccionador nacional convocó como "jugador de apoyo" a Gonzalo García, quien debutó con la absoluta en el amistoso frente a Irak.
El delantero del Real Madrid esconde en su árbol genealógico una historia fascinante: es sobrino nieto de la mítica estrella de Hollywood Rita Hayworth. Aunque el mundo entero se rindió al magnetismo de la protagonista de clásicos del cine como Gilda a mediados de los años cuarenta, su verdadero nombre era Margarita Carmen Cansino. Todo su talento tenía sus raíces en la provincia de Sevilla, cuna de su padre, el bailarín y actor Eduardo Cansino, quien emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX. Es la demostración perfecta de cómo el arte viajó desde Andalucía hasta los grandes estudios cinematográficos para acabar recalando, generaciones después, en la élite de nuestro fútbol.
Una paella en la meca del cine
Pero la huella española en Hollywood había comenzado a destacar una década antes del auge de Gilda. La revolución técnica que supuso el paso del cine mudo al sonoro obligó a las grandes compañías de la industria, como Metro Goldwyn Mayer o 20th Century Fox, a buscar a grandes autores para nutrir sus nuevas producciones. Gracias a las gestiones diplomáticas del duque de Alba, un gran número de guionistas españoles vinculados al humor y al surrealismo logró trasladarse a Estados Unidos.
Para analizar este hilo cultural, el periodista Paco Reyero entrevista en el podcast Atlantic Express al escritor Alfonso Vázquez, autor de la novela Una paella para Charlie Chaplin. El episodio analiza cómo grandes figuras de nuestra cultura como Jardiel Poncela, José López Rubio, Antonio de Lara y Edgar Neville se mudaron a California en los años veinte y treinta del siglo pasado. El propio Alfonso Vázquez llegó a conocer personalmente a López Rubio a finales de los años ochenta en Madrid, un encuentro que fomentó la escritura de este libro.
La aventura de estos creadores que crecieron junto a los magnates del celuloide te espera en este episodio de Atlantic Express, la primera de las muchas historias sobre las relaciones entre España y Estados Unidos que puedes devorar en el catálogo completo del pódcast de RNE Audio.