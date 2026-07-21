El asombroso hilo entre la amenaza de Trump, la selección española y una paella en Hollywood

La geopolítica esconde en ocasiones giros de guion característicos de la gran pantalla. Durante la última cumbre de la OTAN celebrada en Ankara este mes de julio, Donald Trump amenazó a España con romper las relaciones comerciales entre ambas potencias. El presidente estadounidense calificó a nuestro país de aliado "horrible" por no comprometerse a destinar el 5% del PIB a defensa y anunció su intención de cortar cualquier tipo de relación comercial. Horas más tarde, Pedro Sánchez respondió desde Turquía reivindicando ante la prensa que España es un socio fiable y anunció el envío de fuerzas terrestres a Finlandia para proteger la región del Ártico.

La crisis apuntaba a un enfrentamiento diplomático severo. Sin embargo, el líder republicano sorprendió a los periodistas en su vuelo de regreso a Washington afirmando que España se “había redimido” por completo al aceptar una “importante solicitud de pago” a la Alianza Atlántica. Más allá de este pacto económico, la tensión se suavizó también gracias a una “charla informal” entre ambos mandatarios sobre la celebración del Mundial de Fútbol de 2026 y su afición compartida por el golf.

Esta capacidad del entretenimiento para actuar como salvavidas de relaciones diplomáticas entre países no es exclusiva del siglo XXI. El pódcast Atlantic Express de RNE Audio explora cómo, décadas antes de que el deporte acercara posturas, el cine ya había creado conexiones sorprendentes entre España y Estados Unidos.

La sangre española en Hollywood La conversación telefónica entre Sánchez y Trump subraya cómo el fútbol actúa como un puente natural en las relaciones entre grandes potencias. Precisamente, durante la preparación de la selección para esa cita mundialista norteamericana, el seleccionador nacional convocó como "jugador de apoyo" a Gonzalo García, quien debutó con la absoluta en el amistoso frente a Irak. El delantero del Real Madrid esconde en su árbol genealógico una historia fascinante: es sobrino nieto de la mítica estrella de Hollywood Rita Hayworth. Aunque el mundo entero se rindió al magnetismo de la protagonista de clásicos del cine como Gilda a mediados de los años cuarenta, su verdadero nombre era Margarita Carmen Cansino. Todo su talento tenía sus raíces en la provincia de Sevilla, cuna de su padre, el bailarín y actor Eduardo Cansino, quien emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX. Es la demostración perfecta de cómo el arte viajó desde Andalucía hasta los grandes estudios cinematográficos para acabar recalando, generaciones después, en la élite de nuestro fútbol.