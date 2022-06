30:08

Es el momento de subirse a un nuevo trayecto del Atlantic Express, el podcast de Radio Nacional de España que recorre un océano para investigar los lazos comunes entre España y Estados Unidos de América. "Illustrating Spain in the US, Ilustrando, y también recuperando la raíz española de los Estados Unidos", es un proyecto impulsado por la Spain Arts and Culture, la oficina cultural de la Embajada de España en Washington.

Disponible en la web, a un paso del click, "Illustrating Spain" combina 7 historias gráficas, 7 cómics, de ilustradores de primer nivel y artículos de fondo, que recuperan o explican el legado y la aportación española en el país norteamericano.

"Ilustrando España en Estados Unidos" dedica una de sus entradas a los españoles que hicieron carrera en el Hollywood dorado. Carla Berrocal es la encargada del cómic que recorre la historia de aquellos primeros actores, artistas y cineastas españoles que llevaron sus sueños al Cinemaland. Es el comienzo de una historia, el continuo intercambio cinematográfico entre España y Estados Unidos, que se prolonga desde los años 20 del siglo pasado hasta la actualidad.

El artículo que acompaña a ese cómic está escrito Estrella de Diego, profesora de la Univesidad Complutense de Madrid. El texto se titula "Los Archivos Hollywood"; en inglés, "Hollywood files".

La profesora De Diego se sube a este trayecto de Atlantic Express para comentar, con su profundo conocimiento, la historia de aquellos españoles en la industria cinematográfica de Los Ángeles.