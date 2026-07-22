Nicolás Maduro vuelve a la corte de Nueva York y su magistrado programa el juicio para junio de 2027

El depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en Estados Unidos a partir del 1 de junio de 2027. El matrimonio ha conocido esta petición del juez Alvin Hellerstein, tras comparecer ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en su tercera audiencia dentro del proceso penal por narcoterrorismo abierto en su contra.

Ambos permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que el pasado 3 de enero fueran capturados por las tropas estadounidenses. Mientras que Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, Flores permanece acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas. En sus testimonios, ambos se han declarado "no culpables".

Horas antes de que se produjese la audiencia, una decena de personas se han concretado en las inmediaciones del tribunal para protestar en favor de su liberación, aunque también han acudido manifestantes a favor de su captura. Algo que ya sucedió en su anterior audiencia el pasado 26 de marzo. La policía estuvo presente en los alrededores desde primera hora de la mañana para evitar altercados entre ambos grupos beligerantes.

Personas se manifiestan para exigir la liberación del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores Angel Colmenares / EFE

Esta comparecencia se ha llevado a cabo después de que el miércoles, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el propio Maduro propusiesen a Hellerstein que el juicio contra el ex mandatario venezolano comenzase en junio de 2027. El documento, firmado por los abogados de ambas partes, proponía dos rondas de mociones legales previas a la fecha: una el 2 de septiembre, antes de que concluya la entrega de pruebas, en la que probablemente la defensa alegue la inmunidad de Maduro por ser jefe de un Estado soberano; y otra el 11 de enero.

Comparecencias pasadas La primera comparecencia ante la justicia estadounidense del matrimonio se produjo el 5 de enero, apenas dos días después de su captura y con un abogado recién nombrado. La declaración del antiguo mandatario, que compareció con el uniforme caqui de los presos federales y asistido por un intérprete de español, duró 15 minutos, en las que defendió su inocencia y se consideró un "prisionero de guerra". Su mujer también se declaró "completamente inocente". Maduro y su mujer declaran ante el juez por segunda vez de cara a la preparación de un juicio que será histórico Rodrigo García Melero Previamente a su segunda audiencia, Maduro y Flores alegaban no tener recursos propios para pagar su abogado privado debido a las sanciones estadounidenses, y denuncian que se les impide usar fondos del Estado venezolano al no ser reconocido como jefe de Estado. Sostenían que bloquear la financiación violaba la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, al no permitirles contar con una defensa de libre elección. En abril, tras una disputa con Caracas, Washington permitió que Venezuela pagase la defensa de ambos. La última vez que se había visto públicamente al político sudamericano fue durante la segunda audiencia celebrada en marzo.