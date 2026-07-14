Delcy Rodríguez nombra 'supercanciller' a Félix Plasencia, su hombre en Washington e interlocutor con Rubio

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está llevando a cabo una extensa remodelación de su gabinete tras la tragedia causada por el doble terremoto del 24 de junio. Su última designación, la de Félix Plasencia, que desde febrero había ejercido como encargado de negocios de Estados Unidos, y que a partir de ahora será nuevo canciller en una cartera que asume amplias competencias. Plasencia había ejercido como nexo entre el gobierno de Rodríguez en Caracas y la administración Trump, en particular el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dirige desde Washington los cambios en el país latinoamericano.

A través de su perfil en X, la mandataria ha explicado que este cambio de cromos venía de la fusión del Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior, que pasarían a denominarse como nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior: "Plasencia cuenta con amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana, defender nuestra soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la diplomacia de paz en el mundo", ha escrito la presidenta de su nuevo ministro, que ya había ejercido como canciller entre 2021 y 2022.

Tras la unificación, el hasta ahora canciller Yván Gil pasará a ser el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Además, el ministro saliente de Comercio Exterior, Johann Álvarez Márquez, será el nuevo encargado de negocios con EE.UU. "Con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional", ha informado este martes Rodríguez en su cuenta en Telegram.

Estos cambios completan una reestructuración dentro del Gobierno tras una catástrofe nacional que ha dejado al menos 4.500 fallecidos. El 5 de julio, Rodríguez designó a Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Farías, que pasaría a conducir la nueva Gran Misión Venezuela Renace, centrada en la recuperación de viviendas. Dos días más tarde, nombró a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat).