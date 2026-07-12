Suben a 4.490 los muertos por los terremotos en Venezuela, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740

La cifra de víctimas mortales por el devastador doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 4.490, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha publicado en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.

Rodríguez ha asegurado que han sido distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.

Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1.222 réplicas desde el 24 de junio.