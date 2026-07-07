El Gobierno regional de La Guaira cifra en 231 los cuerpos sin reclamar de víctimas por los sismos en Venezuela

El gobernador del estado de La Guaira, al norte de Venezuela y zona cero del doble terremoto del 24 de junio, José Alejandro Terán, ha informado este lunes (madrugada del martes en España) que hay un total de 231 cuerpos de víctimas que no han sido reclamados por sus familiares.

En declaraciones a la prensa, el funcionario chavista ha dicho que han recuperado unos 2.400 cuerpos que han sido "identificados con la más alta tecnología forense y equipos de última generación" y ha advertido que los que no sean reclamados serán llevados al cementerio conocido como La Esperanza "para su inhumación". Hasta el momento, en todo el país, el Gobierno chavista ha confirmado la muerte de 3.535 personas.

El mandatario regional ha negado que haya fosas comunes y, en cambio, ha aseverado que son "individuales para cada uno" de los fallecidos, con una cruz y una placa de identificación. "Cuando aparezca algún familiar queriendo identificar a los cuerpos que allí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de nuestros especialistas", ha asegurado. Terán ha agregado que esto se ha hecho "siguiendo todos los protocolos internacionales, bajo la supervisión de la Cruz Roja".

00.47 min Transcripción completa Nos encontramos en el puerto de La Guaira junto a la morgue de Los Silos donde todavía a día de hoy están trayendo a los cadáveres de los fallecidos. Aquí los forenses identifican a las personas antes de entregarlas a sus familiares. A mi espalda hay una carpa que las autoridades han instalado para que los familiares puedan esperar. Una vez que son entregados los cuerpos a las familias.. estos son enterrados o son cremados. Nos han dicho que aquí en Caracas no hay ningún crematorio por lo que tienen que ser llevados a Valencia o a otros puntos del país. También hemos tenido ocasión de hablar con Santagé Santagede... ...una señora que está esperando aquí el cuerpo de su hijo... ...que quería viajar a España en algún momento.. pero que desafortunadamente ha fallecido por el derrumbe de su edificio por los terremotos La morgue de La Guaira sigue recibiendo cuerpos de víctimas de los terremotos