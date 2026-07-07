El Gobierno regional de La Guaira cifra en 231 los cuerpos sin reclamar de víctimas por los sismos en Venezuela
- Solo en esta región han recuperado unos 2.400 cuerpos de los escombros ya identificados
- El gobernador ha negado la existencia de fosas comunes pese a los testimonios llegados a los periodistas
El gobernador del estado de La Guaira, al norte de Venezuela y zona cero del doble terremoto del 24 de junio, José Alejandro Terán, ha informado este lunes (madrugada del martes en España) que hay un total de 231 cuerpos de víctimas que no han sido reclamados por sus familiares.
En declaraciones a la prensa, el funcionario chavista ha dicho que han recuperado unos 2.400 cuerpos que han sido "identificados con la más alta tecnología forense y equipos de última generación" y ha advertido que los que no sean reclamados serán llevados al cementerio conocido como La Esperanza "para su inhumación". Hasta el momento, en todo el país, el Gobierno chavista ha confirmado la muerte de 3.535 personas.
El mandatario regional ha negado que haya fosas comunes y, en cambio, ha aseverado que son "individuales para cada uno" de los fallecidos, con una cruz y una placa de identificación. "Cuando aparezca algún familiar queriendo identificar a los cuerpos que allí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de nuestros especialistas", ha asegurado. Terán ha agregado que esto se ha hecho "siguiendo todos los protocolos internacionales, bajo la supervisión de la Cruz Roja".
Nos encontramos en el puerto de La Guaira junto a la morgue de Los Silos
donde todavía a día de hoy están trayendo a los cadáveres de los
fallecidos.
Aquí los forenses identifican a las personas
antes de entregarlas a sus familiares.
A mi espalda hay una carpa que las autoridades han instalado
para que los familiares puedan esperar.
Una vez que son entregados los cuerpos a las familias..
estos son enterrados o son cremados.
Nos han dicho que aquí en Caracas no hay ningún crematorio por lo que tienen
que
ser llevados a Valencia o a otros puntos del país.
También hemos tenido ocasión de hablar con Santagé
Santagede... ...una señora que está esperando aquí
el cuerpo de su hijo...
...que quería viajar a España en algún momento..
pero que desafortunadamente ha fallecido por el derrumbe de su
edificio por los terremotos
El testimonio de los trabajadores del cementerio
Según han informado a la agencia EFE varios testigos, centenares de víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal de La Guaira.
Un trabajador de La Esperanza, que ha pedido anonimato, señala que este lunes llegaron tres vehículos con unos 30 fallecidos y que los cadáveres no están identificados. El empleado relata a EFE que entre el sábado 27 de junio y el miércoles 1 de julio llegaron unos diez camiones con cadáveres, por lo que estima que al menos 800 personas han podido ser enterradas en el lugar.
El equipo de EFE pudo ver desde un caserío (aldea) de la zona los trabajos de las autoridades en el cementerio, donde se habilitó un terreno en una ladera donde se han cavado varias decenas de zanjas.
Se trata de un terreno muy amplio donde ya se han ido colocando los ataúdes uno al lado del otro, en una hilera, con una cruz blanca afuera, pero que, por su extensión, podría albergar miles de féretros más. Sobre el terreno había un toldo bajo el que los funcionarios resguardaban más cruces, mientras avanzaban en cubrir con tierra las urnas ya colocadas en las fosas.