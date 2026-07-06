Suben a 3.535 los muertos y 16.740 heridos por los terremotos en Venezuela

Los seísmos del pasado 24 de junio en Venezuela han provocado 3.535 muertos, según el último dato ofrecido por el Gobierno caribeño. Esta cifra significa que se ha registrado el fallecimiento de 193 personas en las últimas 24 horas.

Además, los temblores de tierra, de magnitud 7,2 y 7,5, tuvieron 995 réplicas, lo que provocó también 16.740 heridos, 856 edificios afectados y 190 colapsados. Entre los muertos, hay 35 españoles. También han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

Fallecidos y heridos La gran mayoría de afectados se encuentran en el estado La Guaira, el más devastado del país por este desastre, ha informado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un reporte en el que no cifró a los desaparecidos. Según los datos más recientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 140 siguen españoles desaparecidos y once fueron localizados bajo los escombros. El Gobierno de Portugal, por su parte, ha confirmado que el número de ciudadanos portugueses muertos asciende a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que otros 58 continúan desaparecidos. La iniciativa ciudadana Desparecidos Terremoto Venezuela, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, ha registrado hasta ahora más de 31.000 personas a las que no se han podido contactar.

Equipos de rescate Actualmente, se encuentran desplegados en la zona cero 29.567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que un total de 27.482 voluntarios colaboran en las labores necesarias. El vigilante Hernán Gil, que fue rescatado el 2 de julio tras ocho días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas que han logrado salvar los equipos internacionales, que ya han comenzado su fase de retirada del país, según ha informado el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC). En consecuencia, en los edificios derrumbados de La Guaira ya no hay grupos grandes y casi todos los que quedan son venezolanos —sobre todo voluntarios y familiares—, que siguen rebuscando y levantando los escombros para buscar a los centenares de personas que se presumen que siguen enterradas.

Ayuda humanitaria De acuerdo con Naciones Unidas, permanecen operativos 25 de los 77 equipos internacionales que llegaron desde 31 países, mientras la coordinación de las tareas ya fue transferida al equipo de Protección Civil venezolano. El Gobierno ha cifrado en 4.088 el número de rescatistas internacionales que continúan en el país. Las autoridades de la vecina Colombia han desplegado un hospital de campaña para reforzar la atención médica, y según ha afirmado el almirante Ricardo Hurtado, subdirector para el Manejo de Desastres, la misión coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) "operará durante dos meses y medio". 01.18 min Lucas, el niño que continúa atrapado entre los escombros tras el terremoto de Venezuela Desde Argentina también ha partido un nuevo grupo de brigadistas para completar el relevo de los equipos de búsqueda y rescate que trabajan en las zonas afectadas por los terremotos desde hace días. Además, dos buques de la Armada de México han zarpado desde el estado de Veracruz con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, según han informado las secretarías de Marina (Semar) y de Relaciones Exteriores (SRE). Por su parte, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, ha afirmado a EFE que rastrea la ubicación de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela para poder rendir cuentas a los ciudadanos que en un "esfuerzo masivo" la donaron, después de que el sábado partiera el último avión, "con 16 toneladas" de bienes de primera necesidad. La batalla contra el colapso sanitario y la sombra de las epidemias en Venezuela tras el doble seísmo Ebbaba Hameida