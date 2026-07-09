¿Modelo Dubái o minimalista? El dilema para reconstruir las zonas destruidas por el doble terremoto en Venezuela

Mayra Hinojosa vive en San Julián, en la parte alta de Caraballeda, en el estado de la Guaira (Venezuela), y su casa ha quedado en pie tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Está encima de la roca y eso le ha salvado. "Yo vivo al pie de la montaña y todas esas edificaciones quedaron intactas, sentimos el terremoto igual de fuerte, pero gracias a Dios no les pasó nada, ni siquiera sufrieron grietas", explica a RTVE Noticias Mayra, que ha bajado a la costa de Caraballeda, totalmente devastada, para intentar recuperar los cuerpos de dos parientes enterrados bajo los escombros del edificio donde vivían.

La Guaira es una franja de tierra en el litoral del Caribe que se extiende a lo largo de 70 kilómetros, limitada en su interior por una cadena montañosa que la separa de otros estados venezolanos. La destrucción se concentra en dos áreas: Caraballeda y Catia La Mar, que juntas suman 14 kilómetros de costa. La clave está en el suelo, un factor que va a ser fundamental a la hora de abordar la reconstrucción. De hecho, cuando se recorre La Guaira hay zonas donde las casas están intactas o casi sin daños, mientras que en Caraballeda y Catia La Mar es difícil encontrar edificios que no hayan quedado a ras de suelo.

Mayra mira a su alrededor y destaca que en la parte litoral de Caraballeda hay más edificaciones, lo que ha podido contribuir a que haya más destrozos que en la zona alta y en otras partes del estado, como las parroquias civiles de La Guaira, que da nombre a toda esta franja costera, o Maiquetía, donde hay menos viviendas desplomadas.

Construcción sobre sedimentos de los barrancos Los rescatistas buscan entre los escombros en Caraballeda, en La Guaira (Venezuela) Raul ARBOLEDA / AFP "Aparte de eso, toda esta zona es como un relleno, está montada sobre la arena, sobre el agua. Incluso antes del terremoto pasabas con un camión por aquí y se sentía cómo que temblaba", dice esta mujer, acompañada por su esposo, Argenis, un hispano-venezolano con quien está tratando de recuperar los cuerpos de los dos familiares que yacen bajo los escombros del edificio Taití, completamente destruido. Todavía con cadáveres sepultados bajo las casas que colapsaron, Venezuela ya piensa en el futuro y en cómo reedificar las áreas impactadas por los seísmos del pasado 24 de junio. Según las últimas cifras, los terremotos han causado 3.811 muertos y 16.740 heridos. El Gobierno estima que 856 edificios sufrieron el impacto de los temblores, de los que 190 acabaron derribados por completo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que los daños materiales directos ascienden a 37.000 millones de dólares, de los que 24.000 millones corresponden a destrozos en edificios y el resto en infraestructuras. Por lo pronto, el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha anunciado el plan 'Venezuela Renace' para reconstruir las viviendas y edificios dañados por los terremotos, con la movilización de técnicos especializados, como ingenieros o arquitectos. También ha anticipado la creación de un fondo de 200 millones de dólares a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reconstrucción de las zonas afectadas la semana pasada y ha pedido a la comunidad internacional la liberación de 9.000 millones de activos congelados en el extranjero para financiar este proceso. Antes y después: imágenes de las zonas más golpeadas por el terremoto en Venezuela El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano de Santis, ha tenido ocasión de recorrer La Guaira tras los terremotos y avisa de que ahora Venezuela tiene que decidir qué modelo económico quiere para este estado, que era foco de turismo nacional. Para sentar las bases del futuro, hay que tener en cuenta el pasado. De Santis recuerda que el epicentro del doble terremoto estuvo a 170 kilómetros de La Guaira, con lo que las frecuencias sísmicas se filtraron al pasar por espesores "importantes de suelo", lo que produjo un frenazo importante de las ondas. Los lugares donde se han producido los mayores daños, Catia La Mar y Caraballeda, se asientan sobre "grandes abanicos aluviales", es decir, vegas de ríos, con facilidad para inundarse de forma natural. Así, las casas estaban construidas sobre los sedimentos que el agua arrastra de la montaña. Por Caraballeda pasa la llamada Quebrada de San Julián, un barranco que surge de las montañas y acaba en la costa, mientras que en Catia la Mar desemboca la Quebrada Tacagua, un río que va de la cordillera de la Costa Norte hasta el océano. De Santis tiene la teoría de que debido a los temblores se produjo la licuación del suelo, es decir, que la arena sobre la que esas áreas estaban construidas se convirtió en líquido por la presión de los temblores, lo que hizo que tantos inmuebles cayeran. Los edificios construidos sobre losas de cimentación (placas de hormigón armado que se colocan por debajo) perdieron el soporte sobre el que se sostenían y prácticamente acabaron dándose la vuelta, mientras que los erigidos con pilotes, que son columnas de hormigón, acero o madera clavadas en el suelo para aguantar el peso de los inmueble, acabaron haciendo un efecto 'panqueca', donde los entrepisos quedaron unos encima de otros, al no tener la suficiente profundidad. Un hombre camina entre edificios derribados en Caraballeda, en La Guaira (Venezuela) el 8 de julio de 2026 Raul ARBOLEDA / AFP