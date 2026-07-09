Venezuela eleva los muertos por el doble terremoto a 3.811 y hallan sin vida al niño de nueve años buscado en La Guaira

La cifra de muertos por los terremotos de hace dos semanas en Venezuela ha subido este miércoles a 3.811, mientras que la de heridos se mantiene en 16.740, según el nuevo balance oficial. El número de fallecidos supone un aumento de 126 personas.

Entre otras cifras que deja la catástrofe, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha indicado en una reunión con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que 17.907 personas se encuentran sin vivienda tras el doble terremoto, mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6.462.

Asimismo, ha dicho que las autoridades han atendido a 86.794 familias y se han distribuido 9.603.000 kilogramos de comida. Rodríguez ha reiterado que hay 856 edificios afectados tras los terremotos, de los cuales 190 colapsaron por completo. El legislador ha añadido que hay 4.388 rescatistas internacionales en el país suramericano, con 30.076 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías nacionales, estatales, municipales, cuerpos de bomberos, Protección Civil, así como funcionarios desplegados en los campamentos transitorios.

Igualmente, sostiene que 28.992 personas se han registrado como voluntarios para ayudar en la contingencia tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. Este miércoles, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ha informado que al menos 16.686 personas están alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno venezolano.

Nueve años que no llegó a cumplir Este nuevo parte viene acompañado por la noticia de que han hallado sin vida a Lucas Gámez, un niño argentino-venezolano de nueve años que era buscado entre los escombros de un edificio del estado de La Guaira desde hace dos semanas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. Gámez, hijo de padres venezolanos pero nacido en Argentina, ha sido encontrado por un grupo de rescatistas brasileños que trabajaban en la zona donde se derrumbó el edificio en el que se encontraba al momento de los terremotos. 01.18 min La vida entre los escombros en Venezuela Cuando ocurrieron los sismos, el niño estaba con sus tíos, con los que había pasado el día en la playa de La Guaira. Desde aquel día, Gámez fue buscado intensamente por rescatistas de distintos países, incluidos varios equipos argentinos que viajaron a Venezuela para colaborar con las tareas de búsqueda. El pasado lunes, familiares del niño se acercaron a la zona donde se encuentran los escombros entre los que ha sido hallado para celebrar su noveno cumpleaños y transmitirle fuerzas, confiando en que aún estaba con vida. Según la prensa local, la familia de Gámez se había radicado en Argentina en 2013 y regresó a Venezuela a comienzos de este año por motivos personales.