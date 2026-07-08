Más imágenes creadas con IA sobre los terremotos en Venezuela: un bebé rescatado y un derrumbe falso

Dos semanas después del doble terremoto en Venezuela, en redes sociales se sigue utilizando la inteligencia artificial para desinformar y añadir más caos a una tragedia que deja, hasta la fecha, más de 3.600 muertos y más de 16.700 heridos. Un vídeo del derrumbe de un edificio y una imagen de un bebé rescatado entre los escombros: en VerificaRTVE desmontamos estos dos contenidos falsos generados con IA.

1| No es un bebé rescatado 11 días después de los terremotos, es IA Un mensaje compartido más de 10.000 veces en X desde el 6 de julio difunde una fotografía en la que se ve a un bebé alimentado con una jeringa entre escombros. "11 días después, es rescatado por los cuerpos de seguridad y riesgo del estado venezolano. Los milagros existen", dice el texto que adjunta la instantánea. La imagen es falsa, está generada con inteligencia artificial (IA). En VerificaRTVE hemos analizado la foto con herramientas de IA. SightEngine muestra con un 99% de fiabilidad en su predicción que la imagen ha sido creada con IA y TruthScan concluye lo mismo con un 80% de probabilidad. Google SynthID detecta una marca de agua que indica que la foto se ha generado con uno de los modelos de inteligencia artificial de Google. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Análisis de estas fotos hechas con IA con SightEngine, Google SynthID y TruthScan VerificaRTVE Además, detectamos errores gráficos característicos de los contenidos generados artificialmente en la imagen. El barro en la cara del bebé que no se dibuja de manera realista, el entorno de la escena del rescate está difuminado y tiene un aspecto excesivamente plástico, las figuras de los trabajadores de emergencias carecen de detalles coherentes, las luces presentan un desenfoque artificial. A la mano del bebé le falta un dedo y tiene un agujero. La jeringuilla muestra distorsiones en sus líneas de medición.