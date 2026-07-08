Más imágenes creadas con IA sobre los terremotos en Venezuela: un bebé rescatado y un derrumbe falso
- Bulos sobre los terremotos en Venezuela: vídeos descontextualizados y teorías de la conspiración
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Dos semanas después del doble terremoto en Venezuela, en redes sociales se sigue utilizando la inteligencia artificial para desinformar y añadir más caos a una tragedia que deja, hasta la fecha, más de 3.600 muertos y más de 16.700 heridos. Un vídeo del derrumbe de un edificio y una imagen de un bebé rescatado entre los escombros: en VerificaRTVE desmontamos estos dos contenidos falsos generados con IA.
1| No es un bebé rescatado 11 días después de los terremotos, es IA
Un mensaje compartido más de 10.000 veces en X desde el 6 de julio difunde una fotografía en la que se ve a un bebé alimentado con una jeringa entre escombros. "11 días después, es rescatado por los cuerpos de seguridad y riesgo del estado venezolano. Los milagros existen", dice el texto que adjunta la instantánea. La imagen es falsa, está generada con inteligencia artificial (IA).
En VerificaRTVE hemos analizado la foto con herramientas de IA. SightEngine muestra con un 99% de fiabilidad en su predicción que la imagen ha sido creada con IA y TruthScan concluye lo mismo con un 80% de probabilidad. Google SynthID detecta una marca de agua que indica que la foto se ha generado con uno de los modelos de inteligencia artificial de Google. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Además, detectamos errores gráficos característicos de los contenidos generados artificialmente en la imagen. El barro en la cara del bebé que no se dibuja de manera realista, el entorno de la escena del rescate está difuminado y tiene un aspecto excesivamente plástico, las figuras de los trabajadores de emergencias carecen de detalles coherentes, las luces presentan un desenfoque artificial. A la mano del bebé le falta un dedo y tiene un agujero. La jeringuilla muestra distorsiones en sus líneas de medición.
2| No es el video de un derrumbe en Venezuela, es IA
En redes sociales se difunde un video de 10 segundos que muestra el derrumbe de un edificio amarillo cuando los equipos de bomberos trataban de rescatar a personas de su interior. Una publicación de X con más de 5.500 visualizaciones y que acumula más de 4.000 ‘me gusta’ lo comparte el 6 de julio junto a un mensaje en inglés que menciona las cifras de muertos en el terremoto de Venezuela y añade: "Estos bomberos estaban intentando salvar a algunas personas de un edificio que se derrumbaba". Es falso. Es una grabación creada con inteligencia artificial.
Este vídeo no corresponde a los terremotos de Venezuela. A través de una búsqueda inversa de imagen, hemos constatado que la grabación circulaba en redes sociales semanas antes de que se registraran los sismos del pasado 24 de junio (1 y 2). La secuencia está generada artificialmente, tal y como hemos comprobado con varias herramientas de detección de IA. Hive muestra con un 84,8% de fiabilidad en su predicción de que la grabación está hecha con esta tecnología, mientras que TruthScan concluye que se trata de una imagen artificial con un 99% de probabilidad.
La grabación muestra una escena inverosímil y se aprecian inconsistencias tanto en el movimiento de la escalera de bomberos como en algunos personajes que aparecen en la escena. Algunas partes del edificio se desintegran antes de que haya colapsado por completo mientras que el camión de bomberos se mantiene casi intacto aunque le cae encima gran parte del edificio. En la parte inferior del vídeo se ven personas que se desvanecen durante el vídeo.
La cifra de víctimas mortales como consecuencia de los terremotos asciende a 3.685 personas, en la fecha de publicación de este artículo. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que hay 36 españoles muertos, 138 desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros.
Esta catástrofe ha sido objeto de desinformación en redes sociales. En VerificaRTVE hemos desmontado bulos sobre la llegada de rescatistas y ayuda a Venezuela. También te hemos contado cómo se ha utilizado la para representar desde falsos derrumbes de edificios a víctimas recreadas.