Suben a 3.685 los muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas mortales por el devastador doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 3.685 personas, un dato que refleja la magnitud de una de las mayores tragedias que ha sufrido el país en el último siglo. Mientras las labores de remoción de escombros y búsqueda continúan en el estado de La Guaira y el Distrito Capital y la emergencia humanitaria sigue agravándose con miles de familias damnificadas que carecen de acceso estable a agua potable, alimentos y refugio.

Las consecuencias del terremoto mantienen en alerta a las autoridades y a la población. Además, el último balance oficial emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha del 7 de julio de 2026, registra la cifra la de heridos a 16.740 a causa de la tragedia provocada por los recientes terremotos. El reporte detalla un panorama devastador con 1.076 réplicas registradas, 190 edificios colapsados por completo y otros 856 afectados, lo que ha dejado a 17.907 personas sin vivienda.

Hay que recordar que ante esta emergencia humanitaria, se ha desplegado un contingente de 29.567 efectivos, 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales. Hasta este lunes se ha rescatado a 6.462 personas. También, las labores de asistencia civil han logrado atender a 86.794 familias y 25.970 pacientes, se han distribuido hasta el momento 9.603 toneladas de alimentos, más de 8,3 millones de litros de agua y habilitando 87 campamentos transitorios para brindar refugio a las víctimas.