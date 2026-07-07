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Suben a 3.685 los muertos por los terremotos en Venezuela

  • El último informe oficial mantiene la cifra la de heridos a 16.740 a causa de la tragedia provocada por los sismos
Suben a 3.685 los muertos por los terremotos en Venezuela
Los rescatistas transportan el cuerpo de una víctima entre los escombros de los edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira MARTIN BERNETTI / AFP
RTVE.es / AGENCIAS

La cifra de víctimas mortales por el devastador doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 3.685 personas, un dato que refleja la magnitud de una de las mayores tragedias que ha sufrido el país en el último siglo. Mientras las labores de remoción de escombros y búsqueda continúan en el estado de La Guaira y el Distrito Capital y la emergencia humanitaria sigue agravándose con miles de familias damnificadas que carecen de acceso estable a agua potable, alimentos y refugio.

Las consecuencias del terremoto mantienen en alerta a las autoridades y a la población. Además, el último balance oficial emitido por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha del 7 de julio de 2026, registra la cifra la de heridos a 16.740 a causa de la tragedia provocada por los recientes terremotos. El reporte detalla un panorama devastador con 1.076 réplicas registradas, 190 edificios colapsados por completo y otros 856 afectados, lo que ha dejado a 17.907 personas sin vivienda.

Hay que recordar que ante esta emergencia humanitaria, se ha desplegado un contingente de 29.567 efectivos, 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales. Hasta este lunes se ha rescatado a 6.462 personas. También, las labores de asistencia civil han logrado atender a 86.794 familias y 25.970 pacientes, se han distribuido hasta el momento 9.603 toneladas de alimentos, más de 8,3 millones de litros de agua y habilitando 87 campamentos transitorios para brindar refugio a las víctimas.

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