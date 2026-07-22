El Gobierno de Trump pide dar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez ante una demanda civil abierta en Florida

La Administración de Donald Trump ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Así lo ha solicitado el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate. En la misiva, el departamento recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela, tras asumir el poder de forma interina después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

"En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal de distrito una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad", apunta el documento.