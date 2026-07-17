Dinorah Figuera: "El chavismo se ha comprometido a entregar el poder si pierde las elecciones"

La presidenta de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, Dinorah Figuera, se ha convertido en una pieza clave de la oposición venezolana. Designada negociadora por Estados Unidos, es el rostro que iniciará a partir del 1 de agosto el proceso formal de negociaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez. Un hito en la transición venezolana que Figuera lleva con discreción.

En una entrevista exclusiva con Hora América, de Radio Exterior de España, la opositora ha asegurado que Jorge Rodríguez le trasladó su disposición a aceptar una eventual derrota electoral y entregar el poder. “Él dijo que, si perdía las elecciones, entregaría el poder”, ha afirmado.

Figuera ha defendido la apertura de una nueva mesa de diálogo político como una oportunidad para reconstruir las instituciones del país y sentar las bases de unas elecciones libres y con garantías. La negociadora subraya que el proceso no pretende desplazar a María Corina Machado al tiempo que ha reclamado una profunda reforma del sistema electoral y judicial y ha advertido de la necesidad de recuperar unas Fuerzas Armadas sometidas a la Constitución.

30.35 min Entrevista con Dinorah Figuera, negociadora de la oposición venezolana

La dirigente de Primero Justicia, que durante ocho años ha permanecido exiliada en España, ha regresado a Caracas para participar en un proceso de conversaciones cuya apertura formal está prevista para el próximo 1 de agosto. Figuera ejercerá como interlocutora institucional en una comisión bilateral junto al presidente de la otra Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Según ha explicado en Radio Exterior de España, el objetivo de esta nueva instancia será elaborar “una hoja de ruta que nos conduzca a la democracia” y abordar algunas de las principales causas del deterioro institucional de Venezuela.

Uno de los primeros asuntos será la reforma del Consejo Nacional Electoral. Figuera sostiene que la oposición ha sido víctima de un fraude y que cualquier nueva convocatoria electoral deberá estar precedida por una transformación profunda del organismo encargado de organizar los comicios. “Es público y notorio que hemos sido víctimas de un fraude electoral y, para que haya unas próximas elecciones, tenemos que trabajar sobre toda una serie de elementos que nos conduzcan a un Consejo Nacional Electoral creíble, con representantes dignos de la objetividad y con veedores nacionales e internacionales que estén antes, durante y después del proceso”, ha recalcado.

El propósito, ha añadido, es generar garantías sobre el sistema electoral y recuperar la confianza de la ciudadanía: “Que sea respetado y que haya claridad y confianza”. La dirigente opositora también ha señalado como una prioridad la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del conjunto del sistema judicial, incluidas las salas electoral, penal y constitucional. A su juicio, esas instituciones han actuado durante años al servicio del poder político. “Hemos tenido decisiones en el Consejo Nacional Electoral y viene la Sala Electoral o la Sala Constitucional y dictamina lo que le convenía a Nicolás Maduro”, ha denunciado.

Sin fecha cerrada para las elecciones Figuera ha evitado establecer una fecha concreta para la celebración de nuevas elecciones presidenciales. A su juicio, la comisión pretende presentar antes de diciembre de 2026 los estudios y reformas necesarios para establecer las bases de una convocatoria, pero ha recordado que corresponderá a un nuevo Consejo Nacional Electoral fijar formalmente el calendario. “Nosotros tenemos para diciembre de este año, 2026, que entregar todo el estudio pertinente para sentar las bases de una convocatoria”, ha indicado. No obstante, ha considerado que sería irresponsable anunciar ahora una fecha: “No puedo atreverme. Sería irresponsable de mi parte porque, si estamos hablando de objetividad, nosotros sentamos las bases, pero sería un nuevo Consejo Nacional Electoral quien hiciera formalmente la convocatoria”. Figuera reconoció, sin embargo, que la sociedad venezolana reclama que los comicios se celebren cuanto antes. “Lo que demanda el pueblo venezolano es que sea lo antes posible y que sea un sistema electoral con credibilidad”, indicó. “No puedo atreverme a fijar cuándo serán los comicios“ Preguntada por la disposición de las actuales autoridades a aceptar unas elecciones competitivas y entregar el poder en caso de derrota, Figuera ha deslizado que durante una conversación reciente Jorge Rodríguez le manifestó que respetaría los resultados. “Yo tuve la oportunidad el mes pasado de reunirme con el presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y, en esa conversación, él dijo que, si perdía las elecciones, entregaría el poder”, ha confesado.

El papel de Estados Unidos y Marco Rubio La presidenta de la Asamblea elegida en 2015 ha reconocido la importancia de Estados Unidos en la puesta en marcha del nuevo proceso. Ha explicado que participa en las negociaciones después de recibir una invitación de representantes del Departamento de Estado y ha sostenido que el panorama político venezolano cambió radicalmente después del 3 de enero. Figuera ha vinculado sus contactos con Washington con la labor que desempeñó al frente de la Asamblea Nacional y con la protección de activos venezolanos en el exterior, entre ellos, el oro depositado en el Banco de Inglaterra. “Tuve la responsabilidad de proteger los activos en Estados Unidos, me refiero a Citgo, la central petrolera, y también al oro que está en Inglaterra”, afirmó. Sobre su relación con la Administración estadounidense y con el secretario de Estado, Marco Rubio, Figuera ha admitido que la posibilidad de incorporarse al nuevo diálogo surgió tras el reconocimiento provisional de Delcy Rodríguez como presidenta interina y el llamamiento al regreso de los exiliados. “De allí surge el principio de solicitar e invitar a que los exiliados vuelvan al país, y se me planteó la posibilidad de servir”, ha declarado. Delcy Rodríguez nombra 'supercanciller' a Félix Plasencia, su hombre en Washington e interlocutor con Rubio Álex Mateos Para Figuera, el acompañamiento de Washington constituye una diferencia sustancial respecto a las negociaciones anteriores. “Estoy segura de que, para bien, el Gobierno de Estados Unidos tiene en este momento una incidencia de colaboración y de coordinación para coadyuvar a un esfuerzo de llegar a una serie de acuerdos”, ha puntualizado. A su juicio, la correlación de fuerzas ya no es la misma que en anteriores procesos de diálogo: “En otros momentos Jorge Rodríguez tenía un poder muy grande. Hoy es diferente. Después del 3 de enero todo cambió en el país”.

María Corina Machado no queda excluida El protagonismo de Figuera en las negociaciones ha provocado interpretaciones sobre la posible apertura de una vía alternativa a la liderada por María Corina Machado. La dirigente de Primero Justicia rechazó esa lectura y afirmó que Machado continúa siendo la principal referente de la oposición venezolana. “María Corina es la líder de la oposición reconocida públicamente”, ha repetido durante la entrevista. María Corina Machado afirma que será candidata presidencial en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela RTVE.es / EFE Figuera ha subrayado que su presencia en la comisión responde a una representación institucional y no partidista. “Yo he insistido en que tengo una representación institucional, aunque es público y notorio que soy militante del partido Primero Justicia, que forma parte de la Plataforma Unitaria y que promovimos a María Corina como candidata presidencial”, ha apostillado. La mesa, ha detallado, estará integrada inicialmente por los presidentes de las dos asambleas rivales: “Aquí hay una comisión bilateral, donde está representado Jorge Rodríguez y está representada Dinorah Figuera como presidentes de dos asambleas diferentes”. “En otros momentos Jorge Rodríguez tenía un poder muy grande. Hoy es diferente. Después del 3 de enero todo cambió en el país“ No obstante, ha aseverado que las distintas fuerzas políticas y sociales podrán participar en las mesas de trabajo y presentar propuestas. “Todos tenemos, incluida María Corina Machado, líder de la oposición, la posibilidad de participar. Todos”, ha afirmado. Figuera ha insistido en que el carácter institucional de su cometido exige mantener la independencia respecto a cualquier candidatura concreta. “Si nosotros queremos instituciones que sean independientes, instituciones que les sirvan a todos los candidatos, debemos actuar institucionalmente”, ha argumentado. La dirigente también ha hablado de su relación personal con Machado y ha negado cualquier ruptura entre ambas. “María Corina es una persona a la cual yo siento cercana, es mi amiga y la he acompañado en Oslo y en Roma para la representación de todos los venezolanos”, ha declarado. “De ninguna manera se excluye a ninguna persona, y menos en el contexto de un liderazgo tan evidente como el de María Corina”. Rueda de prensa de María Corina Machado en Panamá. MARTIN BERNETTI/AFP Figuera ha deslavado que había escrito recientemente a Machado y que ambas habían quedado en reunirse durante la estancia de la dirigente opositora en España, aunque finalmente no se ha producido ese encuentro por problemas de "agenda". También ha indicado que mantuvo un encuentro con Carlos Blanco, a quien definió como una persona próxima a Machado, para abordar fórmulas de participación de la Plataforma Unitaria.

Unas Fuerzas Armadas sometidas a la Constitución Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el papel del Ejército en una futura transición. Figuera consideró que las Fuerzas Armadas venezolanas han sufrido una profunda deformación durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Tanto Chávez como Nicolás Maduro generaron un espíritu de deformación de los valores de la Fuerza Armada venezolana, que debe servir a la Constitución y al país”, ha explicado. “Nicolás Maduro, al verse solo, generó una fuente de financiamiento sobre la base de la corrupción para muchos militares que hicieron negocios, que hicieron grandes capitales, a quienes se les regalaron minas de oro y se les generó un poder supremo por encima de los verdaderos deberes de las Fuerzas Armadas”, ha indicado. Frente a ese modelo, defendió la construcción de una institución militar profesional y subordinada al poder civil. “Tenemos que construir una nueva Fuerza Armada que respete la Constitución, que respete el Estado de derecho y que le dé al país seguridad”, ha manifestado. Figuera aclaró, no obstante, que la reforma militar no será competencia directa de la mesa que se instalará el 1 de agosto. “No le corresponde a esta mesa de diálogo esa responsabilidad”, ha apuntado. Presos políticos en Venezuela conquistan la libertad y exigen que la amnistía llegue a todos: "Tenemos que vencer al miedo" Rodrigo García Melero