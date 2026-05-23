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María Corina Machado afirma que será candidata presidencial en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela

  • "A mí me encantaría competir con todo el mundo", ha dicho la líder opositora venezolana en Panamá
María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela
Rueda de prensa de María Corina Machado en Panamá. MARTIN BERNETTI/AFP
RTVE.es / EFE

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha dicho este sábado en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la "libertad" en Venezuela.

"Yo seré candidata, pero podrá haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres", ha respondido Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

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