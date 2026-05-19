Acusan al exministro venezolano Alex Saab de lavado de dinero en un tribunal de Miami tras su deportación

El exministro venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como "testaferro" del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se ha presentado este lunes en una corte federal de Miami tras su deportación desde Venezuela el sábado.

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, ha sido acusado por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso de Saab, quien ha comparecido vestido con un overol marrón, involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a suministrar alimentos a la población más vulnerable del país.

"Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano", ha declarado en un comunicado el Fiscal General Adjunto Andrew Tysen Duva.

Podría enfrentarse a 20 años de prisión El empresario está acusado de no cumplir los contratos y emplear "secretamente empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados". También de emplear sobornos a funcionarios venezolanos para desviar ese dinero. "Desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo", ha señalado el Departamento de Justicia. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal. Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había sido acusado previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista, pero fue liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional. Maduro y su mujer declaran ante el juez por segunda vez de cara a la preparación de un juicio que será histórico