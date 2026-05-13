El parlamento venezolano aprueba una reforma para elevar el número de magistrados en el Supremo

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela ha aprobado por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para aumentar de 20 a un total de 32 el número de magistrados, en medio de un proceso de selección de nuevos integrantes de la máxima corte del país.

Durante una sesión ordinaria, los diputados han acordado que la Sala Constitucional esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas del TSJ estarán integradas por cinco. Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes —Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social— por tres.

La reforma ha sido aprobada en segundo debate, pese a que la bancada opositora Libertad ha recalcado que no basta solo con aumentar el número de magistrados en el TSJ.

Denuncian "politización de la justicia" El diputado opositor Luis Florido ha indicado que parte del problema que tiene el sistema de Justicia en Venezuela tiene que ver "con la politización de la justicia". Por su parte, el legislador chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdirigente venezolano Nicolás Maduro, ha asegurado que se recibieron más de "mil escritos" apoyando la reforma para aumentar la cantidad de magistrados. Maduro Guerra ha dicho que esta reforma puntual permite abrir en este "nuevo momento político" del país la oportunidad para que el TSJ surja de un "gran acuerdo nacional y se amplíe la cantidad de magistrados para democratizar, para tener mayor acceso a la justicia y se agilicen todos los procesos judiciales". Concretamente, los diputados han aprobado modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica del TSJ al establecer que la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura —órganos encargados de vigilar el funcionamiento de los juzgados, de los servicios de defensa pública y de la formación y capacitación de los jueces, respectivamente— pasen a depender de la Sala Plena del TSJ. Estados Unidos modifica las sanciones a Venezuela y permite que pague a los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores En caso de falta absoluta en la dirección de esos entes, la AN procederá a la designación de nuevos miembros por un nuevo periodo. Además, la disposición final primera estableció que el TSJ deberá proceder a la reorganización de su estructura conforme a lo previsto en este texto. De igual forma, la disposición final segunda reza que la AN procederá a la designación de los nuevos magistrados principales y suplentes, así como de los integrantes de los órganos auxiliares. En ese contexto, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, ha instado a la comisión parlamentaria que encabeza el proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir "vacantes" por renuncias y jubilaciones en la alta corte que incluya lo aprobado esta jornada en su trabajo.