Los 'topos' de La Guaira rescatan cuerpos bajo los escombros un mes después del doble terremoto en Venezuela

Un mes después de la catástrofe que asoló Venezuela, el paisaje en La Guaira sigue siendo de desolación y escombros. Según informa la enviada especial de TVE, Almudena Ariza, los propios vecinos se han convertido en "topos" por necesidad, arrastrándose por túneles y galerías que ellos mismos han cavado entre las montañas de ruinas para rescatar los cuerpos de sus seres queridos.

En un país que todavía intenta asimilar el mayor episodio sísmico registrado en un siglo, la cifra de muertos ya alcanza los 5.398 y no deja de aumentar.

Galerías de esperanza y dolor El reportaje de Almudena Ariza pone rostro a esta tragedia en la costa venezolana. Jonatan Valdés y sus primos son algunos de estos "topos" que han abierto una galería de 40 metros de profundidad para alcanzar la primera planta de lo que fue su hogar, donde su familia quedó atrapada. Se turnan para bajar y avanzar poco a poco, arriesgando su propia vida en cada metro ganado a los escombros. Venezuela sigue buscando a sus desaparecidos un mes después del doble terremoto que asoló La Guaira Susana Samhan Otro testimonio desgarrador recogido por la periodista es el de Efraín Navas, quien perdió a su esposa y a cuatro de sus hijos en el seísmo. "Dimos con las escaleras… me faltan dos cuerpos para cerrar este ciclo infernal", relata Navas, quien confiesa que solo el haber encontrado vivo a uno de sus hijos le dio fuerzas para seguir adelante tras haber contemplado el suicidio.