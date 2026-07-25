Los 'topos' de La Guaira rescatan cuerpos bajo los escombros un mes después del doble terremoto en Venezuela
- Arriesgan sus vidas excavando túneles de hasta 40 metros para recuperar los restos de sus familiares
- Almudena Ariza relata la desesperación y el coraje desde la zona cero de la catástrofe venezolana
Un mes después de la catástrofe que asoló Venezuela, el paisaje en La Guaira sigue siendo de desolación y escombros. Según informa la enviada especial de TVE, Almudena Ariza, los propios vecinos se han convertido en "topos" por necesidad, arrastrándose por túneles y galerías que ellos mismos han cavado entre las montañas de ruinas para rescatar los cuerpos de sus seres queridos.
En un país que todavía intenta asimilar el mayor episodio sísmico registrado en un siglo, la cifra de muertos ya alcanza los 5.398 y no deja de aumentar.
Galerías de esperanza y dolor
El reportaje de Almudena Ariza pone rostro a esta tragedia en la costa venezolana. Jonatan Valdés y sus primos son algunos de estos "topos" que han abierto una galería de 40 metros de profundidad para alcanzar la primera planta de lo que fue su hogar, donde su familia quedó atrapada.
Se turnan para bajar y avanzar poco a poco, arriesgando su propia vida en cada metro ganado a los escombros.
Otro testimonio desgarrador recogido por la periodista es el de Efraín Navas, quien perdió a su esposa y a cuatro de sus hijos en el seísmo. "Dimos con las escaleras… me faltan dos cuerpos para cerrar este ciclo infernal", relata Navas, quien confiesa que solo el haber encontrado vivo a uno de sus hijos le dio fuerzas para seguir adelante tras haber contemplado el suicidio.
Contexto de una catástrofe sin precedentes
La tragedia se desencadenó el pasado 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan y el aniversario de la Batalla de Carabobo. Un primer temblor de magnitud 7,2 sacudió el país, seguido apenas 39 segundos después por un segundo terremoto de 7,5.
La Guaira, que en ese momento estaba a rebosar de turistas y visitantes, se convirtió en la zona cero del desastre.
Pese a que las autoridades han instalado 107 campamentos temporales para los más de 23.000 acogidos, muchos familiares prefieren dormir junto a las ruinas de sus casas para no abandonar la búsqueda de los suyos.
Como relata Almudena Ariza desde la boca de uno de esos túneles, nadie en La Guaira quiere dejar a un ser querido bajo las toneladas de hormigón que el doble terremoto dejó a su paso.
Cifras que sobrecogen
- Fallecidos: Al menos 5.398 personas han perdido la vida.
- Desaparecidos: Las plataformas ciudadanas estiman que entre 41.300 y 44.295 personas siguen en paradero desconocido.
- Infraestructuras: Un total de 190 edificios colapsaron por completo y más de 850 se han visto gravemente afectados.