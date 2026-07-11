4118 muertos, estremecedora cifra actual de las víctimas mortales del terremoto de Venezuela
- La cifra de heridos se mantiene en 16.740 según el balance oficial en el que 17.907 personas han perdido su vivienda
- Hay 30.076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados y 29.843 voluntarios registrados
El nuevo balance de víctimas mortales del terremoto de Venezuela ha sumado 229 muertos. Los datos no dejan ver que detrás de un número había una persona, y detrás de ésta los familiares, amigos y seres queridos que ahora están en duelo. Las estadísticas no cifran las personas en duelo por estas pérdidas.
Son ya 4.118 los fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.
La cifra de heridos se mantiene en 16.740 según el balance oficial. Son personas que precisan asistencia sanitaria y cuidados de familiares o amigos.
17.907 es la cifra de personas sin vivienda...Hay 17.266 personas que se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios. No hay información de las 641 personas sin vivienda que no están en los campamentos transitorios.
86.794 es la cifra de familias atendidas..., según indicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez en su canal de Telegram.
856 edificios se encuentran afectados...190 es el número de edificios colapsados.
9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos y 13,9 millones de litros de agua.
Hay 30.076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados y 29.843 voluntarios registrados.
Han ocurrido 1.171 réplicas de temblores desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas. Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.