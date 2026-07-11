4118 muertos, estremecedora cifra actual de las víctimas mortales del terremoto de Venezuela

El nuevo balance de víctimas mortales del terremoto de Venezuela ha sumado 229 muertos. Los datos no dejan ver que detrás de un número había una persona, y detrás de ésta los familiares, amigos y seres queridos que ahora están en duelo. Las estadísticas no cifran las personas en duelo por estas pérdidas.

Son ya 4.118 los fallecidos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Miembros de los equipos forenses recuperan cuerpos en Caraballeda, en el estado venezolano de La Guaira, el 10 de julio de 2026, tras los terremotos del 24 de junio. AFP / Juan Bareto

La cifra de heridos se mantiene en 16.740 según el balance oficial. Son personas que precisan asistencia sanitaria y cuidados de familiares o amigos.

Pacientes reciben atención en el hospital de campaña de la organización estadounidense Samaritan's Purse en La Guaira (Venezuela), el 10 de julio de 2026. AFP / Raúl Arboleda

17.907 es la cifra de personas sin vivienda...Hay 17.266 personas que se encuentran en un total de 89 campamentos transitorios. No hay información de las 641 personas sin vivienda que no están en los campamentos transitorios.

Personas acampan en Playa Grande, en Catia La Mar, estado de La Guaira (Venezuela), el 9 de julio de 2026. AFP / Martin Bernetti

86.794 es la cifra de familias atendidas..., según indicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez en su canal de Telegram.

Personas hacen cola para recibir ayuda humanitaria en Playa Grande, Catia La Mar, estado de La Guaira (Venezuela), el 8 de julio de 2026. AFP / Martin Bernetti

856 edificios se encuentran afectados...190 es el número de edificios colapsados.

Equipos de rescate venezolanos buscan víctimas entre los escombros de un edificio destruido en Caraballeda, en el estado de La Guaira (Venezuela), el 8 de julio de 2026. AFP / Martin Bernetti

9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos y 13,9 millones de litros de agua.

Un hombre descarga alimentos no perecederos de un camión en Caraballeda, estado de La Guaira (Venezuela), el 10 de julio de 2026, tras los dos terremotos registrados el 24 de junio. AFP / Martin Bernetti

Hay 30.076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados y 29.843 voluntarios registrados.

Un hombre disfrazado de payaso, frente a niños, participa en una actividad recreativa para damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio. EFE/ Miguel Gutiérrez

Han ocurrido 1.171 réplicas de temblores desde el 24 de junio, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas. Por seguridad, los administradores de los edificios piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.