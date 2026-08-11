Colombia al otro lado del teléfono: la angustia de la diáspora en España tras el mayor terremoto del siglo

Cuando Juan José Santamaría se despertó pasadas las 4:30 horas de la madrugada del lunes en su casa de Barcelona, a unos 8.600 kilómetros de distancia, en la ciudad de Pereira —una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia— todavía era la noche anterior.

Habían pasado muchas horas desde el sismo y parte de su familia, con la que consiguió comunicarse a duras penas, seguía en la calle, sin electricidad y sin permiso para regresar a sus viviendas. Solo uno de sus familiares conservaba algo de batería en el teléfono. "En un principio había algunos a los que no lográbamos localizar porque las comunicaciones estaban caídas", relata durante una entrevista en RTVE.

Para él, como para decenas de miles de colombianos en la diáspora, durante buena parte del día, la distancia entre España y Colombia se redujo a eso: una llamada que no entraba, un mensaje sin respuesta y una pantalla que podía apagarse en cualquier momento.

03.50 min Transcripción completa afectados. Hablamos a continuación con Juan José Santamaría, que es colombiano, vive en Barcelona ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Eres de Medellín, ¿no? Y allí parece que no se ha sentido tan fuerte el temblor, ¿es correcto? Así es, soy de Medellín, pero tengo familia en Pereira. ¿Y qué te han contado, has podido hablar con ellos? Sí, especialmente el día de ayer fue momentos angustiantes porque en un principio había algunos familiares que no logramos localizar, las comunicaciones estaban.. caídas. Esta madrugada, cuando nos despertamos aproximadamente a las cuatro y media cinco de la mañana ahora España allá aún eran las 11 de la noche y no habían logrado ingresar a sus casas porque digamos que la alcaldía aún no lo permitía como por seguridad y continuaban sin energía entonces solamente teníamos un familiar con carga en su móvil y hasta el momento no habían logrado ingresar a sus viviendas es decir todavía no habéis podido contactar con todas las personas que conocéis o son familiares en la zona más afectada? No logramos contactar con todos. afectada? Durante el día de hoy fue un poquito estresante, la familia pero luego logramos tranquilizarnos un poco porque vimos que todos estaban bien la preocupación era que aún estaban fuera de casa y sin energía, sin electricidad cómo se están viviendo ahí los momentos posteriores al terremoto? Sí, bueno, están muy afectados. Algunos han perdido de nuestra familia, que mi familia se encuentra bien, han perdido amigos, conocidos. Ver la infraestructura mi cuñada por ejemplo que estudió en la Universidad libre de Pereira ver las afectaciones de las estructuras todo esto les ha causado una conmoción entonces cuando tú te pones en contacto con ellos, en cualquier momento es inevitable que no te quiebres y se te salgan las lágrimas porque porque están aún muy conmocionados por lo que sucedió supongo que es difícil ayudar estando lejos pero ¿estáis preparando algo para mandarle esa ayuda? Claro que sí Yo tengo una comunidad en Instagram de colombianos en Barcelona y he estado también en contacto con el consulado en Barcelona. De momento estamos tratando de definir los puntos de acopio para las ayudas. Lo que sí está habilitado de momento es la Cruz Roja, entonces las personas que deseen comenzar a ayudar desde ya, pues pueden comunicarse, buscar las redes sociales de la Cruz Roja en Colombia, que es como el organismo que de momento está habilitado para poder recibir este tipo de ayudas, mientras nosotros nos terminamos de organizar aquí en España Bueno pues hacemos este llamamiento a todas las personas... ...que quieran colaborar en ayudar a los afectados por el terremoto... ...a través de Cruz Roja o cualquiera.. de las otras también ONGs... ...que solamente se estarán ahora mismo preparando... ...para el envío de esa ayuda urgente.. que va a ser muy necesaria, sobre todo en estos primeros días después del terremoto. Juan José, muchísimas gracias por atendernos. Él vive en Barcelona y está siguiendo con mucho interés como es normal lo que está pasando en su país Gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Colombiano en Barcelona con familia en Medellín: "Es inevitable no quebrarse cuando hablas con ellos porque están muy conmocionados"

El terremoto, de magnitud 7,4, se produjo a las 7:34 del lunes 10 de agosto —las 14:34 en la España peninsular—, a 103 kilómetros de profundidad y con epicentro en San José del Palmar, en el depauperado departamento del Chocó, aquejado por décadas de conflicto armado con grupos guerrilleros y bandas criminales.

El Servicio Geológico Colombiano lo considera el movimiento de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI, no en el siglo XX. El terremoto entre Ecuador y Colombia de 1906 alcanzó una magnitud estimada de 8,8 y provocó un tsunami en la costa del Pacífico, de acuerdo a las informaciones que aparecen en el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El último balance disponible de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), con corte a las 17.30 del lunes y todavía provisional, eleva a 224 el número de fallecidos y a más de un millar el de heridos. El mismo parte situaba en alerta roja a Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, y contabilizaba 86 edificios colapsados y siete aeropuertos con la actividad suspendida.

Pereira se ha llevado la mayor cifra de víctimas mortales entre las capitales, con 60 fallecidos, aunque el recuento continúa cambiando a medida que avanzan las búsquedas y los equipos de emergencia logran acceder a las zonas con problemas de comunicaciones como Chocó, uno de los treinta y dos departamentos que conforman la República.

La emergencia se sigue con especial atención en España. Los colombianos eran, a comienzos de 2025, el segundo grupo más numeroso entre la población extranjera después de los marroquíes: 676.534 residentes con nacionalidad colombiana, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra no incluye a quienes ya han obtenido la nacionalidad española. Solo durante el primer trimestre de 2026 llegaron otras 38.600 personas de nacionalidad colombiana, el mayor flujo de entrada entre todas las nacionalidades.

María Victoria, de la asociación Casa de Colombia en España (ACCOES), vive en Madrid y tiene familia en Cali. "La situación es bastante compleja. Todo lo que sabemos desde aquí es lo que podemos ver en las noticias y las redes sociales", ha explicado en RNE. Su frase condensa la dependencia de unos canales que permiten acortar la distancia, pero que ofrecen una imagen necesariamente parcial allí donde fallan la electricidad, el teléfono o internet.

"Durante el día fue un poquito estresante porque no sabíamos nada, en general, de toda la familia. Luego logramos tranquilizarnos porque vimos que todos estaban bien", explica. El alivio, sin embargo, no acabó con la angustia. Personas de su entorno, dice, han perdido a amigos y conocidos, y su cuñada ha visto dañados lugares que formaban parte de su vida, como la Universidad Libre de Pereira, en la que estudió.

"Cuando te pones en contacto con ellos, es inevitable quebrarse y que se te salgan las lágrimas, porque están todavía muy conmocionados por lo que sucedió", relata. Desde la tranquilidad de Barcelona y mientras él escucha, al otro lado del teléfono, sus familiares intentan describir una ciudad en la que las viviendas, los hospitales, el aeropuerto y las redes de comunicación han sufrido graves daños.

El Chocó y el temor a una tragedia invisible El déficit de información preocupa especialmente en el Chocó. Yolanda Álvarez, abogada colombiana que reside en España desde hace tres años y medio, teme que la dimensión de la tragedia en el departamento del epicentro tarde más tiempo en conocerse. "El Chocó ha sido el epicentro y hay un desastre de vidas humanas y de infraestructura que no se alcanza a imaginar. Esto no se está mostrando en toda su realidad en las noticias", sostiene. Es su percepción a partir de los mensajes y vídeos que recibe, pero los datos oficiales siguen siendo provisionales porque el aislamiento, los cortes de las comunicaciones y la dificultad para llegar a numerosas comunidades impiden completar la evaluación. El último parte de Asocapitales daba cuenta de la gravedad en Quibdó, la capital departamental: ocho muertos, 36 heridos y 40 viviendas destruidas. Había además seis personas atrapadas en un edificio del barrio Medrano y cuatro menores desaparecidos tras el derrumbe de un bloque de la Institución Educativa Carrasquilla, además de daños en universidades y en el aeropuerto. Pero Quibdó no es todo el Chocó. "Es muy difícil el acceso a estas zonas", insiste Álvarez, que describe el departamento como uno de los territorios históricamente más olvidados. En algunas comunidades escasean el transporte, las carreteras, la electricidad y la conexión a internet, y los desplazamientos dependen en buena medida de pequeñas embarcaciones. Son carencias anteriores al terremoto que ahora dificultan la llegada de la ayuda y el recuento de los daños. Supervivientes del terremoto en Colombia: "Intentamos resguardarnos y nos despedimos, pensamos que íbamos a morir" Susana Samhan Álvarez cuestiona que la atención pública se haya concentrado principalmente en Armenia y Pereira y pide que los medios y las autoridades miren también hacia Cali y, sobre todo, hacia las poblaciones menos comunicadas del Chocó. "No deben concentrarse los esfuerzos en un solo sector", reclama. Reconoce el despliegue del Ejército y de los organismos de socorro, pero sostiene que la respuesta todavía no llega por igual a todos los lugares. Gran parte de la información que recibe procede de vídeos publicados por los propios vecinos en TikTok, Instagram y Facebook. Afirma que "son materiales que deben verificarse, pero que a veces son la primera señal procedente de una población aislada". "La misma gente es la que está ayudando", afirma. Durante toda la mañana, Álvarez explica en entrevista telefónica con RTVE Noticias que ha intentado poner en contacto a familias afectadas con medios españoles. Entre los testimonios que trataba de hacer llegar se encontraba el de un hombre herido y convaleciente, vinculado a una familia que buscaba a una hija desaparecida. "Es muy difícil", repite. Una mujer reza en la calle tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026 AFP

Un terremoto que despierta otro Desde Valencia, donde se encuentra de vacaciones, Néstor sigue las noticias que llegan desde Colombia. Es el propietario de El Paisa, un restaurante colombiano situado en Getafe, y llegó a España hace casi dos décadas. Sus familiares directos han sufrido únicamente daños materiales, como le ha sucedido a una de sus primeras en Cali, "que al menos ha perdido una mijita". Para él, este terremoto no es solo una catástrofe contemplada desde lejos: es también el regreso de una memoria. Antes de instalarse en España, vivió el temblor del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999, que devastó Armenia y numerosos municipios de Quindío, Risaralda y otros departamentos. Néstor recuerda "los alrededor de 1.200 muertos" que dejó. El balance recogido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo cifra aquella tragedia en 1.171 fallecidos, más de 8.000 heridos y alrededor de 700 desaparecidos. A aquella memoria se suma ahora su inquietud por la capacidad de respuesta del Estado. Néstor se muestra crítico con la situación del orden público y de la salud, pero confía en que el nuevo Gobierno consiga encauzar la emergencia. "Esa es la fe y la esperanza que tenemos muchos de nosotros", afirma. Por el momento, el Ejecutivo ha declarado la situación de desastre nacional y ha desplegado equipos de búsqueda, rescate y evaluación de daños. Evaluación por parte de las autoridades colombianas de los efectos del terremoto de Colombia ACN