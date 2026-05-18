Elon Musk pierde el juicio contra OpenAI y Sam Altman.

Un jurado federal estadounidense ha fallado este lunes en contra de Elon Musk en su demanda contra OpenAI, al declarar que la compañía de inteligencia artificial no era responsable ante el hombre más rico del mundo por haber supuestamente abandonado su misión original de beneficiar a la humanidad. El veredicto, unánime, se alcanzó tras menos de dos horas de deliberación: el jurado determinó que Musk había presentado la demanda fuera de plazo.

La jueza del Distrito Federal Yvonne Gonzalez Rogers respalda la decisión. "Existe una cantidad sustancial de pruebas que respaldan el veredicto del jurado, razón por la cual estaba dispuesta a desestimar la demanda en el acto", ha declarado. El abogado de Musk ha advertido que se reserva el derecho a recurrir, aunque la propia magistrada ya ha dicho que la apelación tendría escasas posibilidades de prosperar, dado que la cuestión de la prescripción era un asunto de hecho ya resuelto por el jurado.

Una disputa sobre dinero, poder e ideales El juicio, que se ha prolongado durante 11 días en el tribunal federal de Oakland, California, había sido ampliamente considerado un momento decisivo para el futuro de OpenAI y de la inteligencia artificial en general. En el fondo del conflicto latía una pregunta de enorme alcance: ¿A quién debe servir la IA, y quién debe beneficiarse económicamente de ella? En su demanda, presentada en 2024, Musk acusó a OpenAI, a su consejero delegado Sam Altman y a su presidente Greg Brockman de haberle manipulado para que donara 38 millones de dólares a la organización, y de haber actuado a sus espaldas al vincular posteriormente una rama con ánimo de lucro a la fundación sin fines lucrativos original, aceptando decenas de miles de millones de dólares de Microsoft y otros inversores. Musk calificó la conducta de los demandados como "el robo de una organización benéfica". OpenAI replicó que era precisamente Musk quien tenía los ojos puestos en el dinero, y que esperó demasiado tiempo para alegar que la compañía había incumplido el acuerdo fundacional. "El señor Musk puede tener el toque de Midas en algunos ámbitos, pero no en la inteligencia artificial", afirmó William Savitt, abogado de OpenAI, en su alegato final. A lo largo del juicio, la credibilidad de ambas partes fue puesta en entredicho de forma sistemática. El abogado de Musk, Steven Molo, recordó al jurado que varios testigos cuestionaron la sinceridad de Altman o lo tildaron de mentiroso. "La credibilidad de Sam Altman está directamente en entredicho. Si no le creen, ellos no pueden ganar", argumentó.