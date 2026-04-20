De las redes sociales a las estanterías: los influencers saltan al papel

César Díez nació en Valencia, pero ha crecido y disfrutado de Ávila desde la infancia. Durante diez años, plasmó su pasión por la ciudad, primero en un blog, y después en Instagram, con su cuenta @gloucesterpost. La red social le ha permitido mantener el contacto con la gente de Ávila, también con la vive fuera. “No sé si tengo un periodista dentro, pero un payaso seguro que sí”, confiesa para definir el enfoque de sus contenidos.

Uno de ellos se viralizó y le abrió los ojos sobre las redes sociales: “Me di cuenta de que la gente en Instagram no solo ve imágenes y vídeos, sino que también lee”. Y se decidió a publicar un libro, con el mismo estilo: “Aunque tiene un enfoque periodístico, realmente no deja de ser sátira, humor. Intento salirme de los tópicos, la muralla y Santa Teresa, para reflejar las cuestiones pequeñitas, del día a día, que definen nuestra identidad, y nos diferencian de alguien de Valladolid, Segovia, Salamanca… o de Sevilla”

El frío, los pinchos o el funcionamiento de los autobuses son algunas de las cuestiones tratadas por la Guía para la vida abulense, mezclados con algunos hitos que podrían haber sucedido, o no, como los orígenes abulenses de Donald Trump.