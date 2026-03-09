Eres "influencer" y no lo sabes, el curioso caso de Félix Rodríguez de la Fuente

Mucho antes de que habláramos de likes, algoritmos o seguidores, hubo alguien que consiguió algo mucho más difícil: cambiar la forma en la que un país entero miraba la naturaleza. Se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente y quizá no lo sabía, pero fue uno de los grandes influyentes de la historia reciente de España.

Odontólogo de formación -llegó a ejercer durante años-, divulgador por vocación y narrador por instinto, Félix encontró su verdadero lugar cuando decidió dejar la consulta y convertirse en todo un referente televisivo gracias a El hombre y la tierra o Fauna. No para hablar de sí mismo, sino para contarnos historias. Un cuentacuentos de la naturaleza que hablaba de lobos, halcones, águilas y paisajes que hasta entonces parecían lejanos, casi ajenos. Él los acercó. Y al hacerlo, nos transformó.

¿Puede una simple pregunta cambiar lo que hacemos? La psicología dice que sí. Diversas investigaciones han demostrado que el mero hecho de preguntar a alguien si hará algo en el futuro aumenta las probabilidades de que lo haga. No es persuasión directa, es algo más sutil: la pregunta activa la identidad. Félix no nos decía “protege la naturaleza”. Nos hacía preguntarnos: ¿y si la miráramos como los animales?¿qué tenemos que aprender de la naturaleza? Ese es uno de los ejes del nuevo episodio de Así Somos, el videopodcast de RNE Audio y RTVE Play presentado por Molo Cebrián, junto a Luis Muiño, que en esta ocasión se adentra en una idea tan incómoda como poderosa: todos influimos, incluso cuando no somos influencers. Así somos Así somos - 2x08. Somos influyentes Escuchar audio

El poder de la influencia invisible Como dice aquí el propio Molo, Félix Rodríguez de la Fuente fue un pre-influencer, en el sentido más puro del término. No tenía redes sociales, pero tenía credibilidad. No buscaba viralidad, pero generaba impacto. Su influencia no se medía en números, sino en vocaciones despertadas, miradas transformadas y una sensibilidad colectiva nueva hacia el mundo natural. Su perfil polifacético —científico autodidacta, comunicador, aventurero y cuentacuentos— le permitió conectar con millones de personas desde un lugar poco habitual: la emoción. Porque, como explora Así Somos, no influyen más los datos que las historias, sino las personas que saben contarlas. Así somos Así somos - Episodio 8 - Somos influyentes ¿Sabías que todos tenemos la capacidad de influir, incluso sin darnos cuenta? En este episodio tomamos como hilo conductor la historia de Félix Rod... Ver ahora

Somos influyentes: una invitación a mirarnos de otra manera El episodio “Somos influyentes” no habla solo de Félix Rodríguez de la Fuente. Habla de ti. De mí. De todos. De cómo influimos cuando hacemos una pregunta, cuando contamos una historia, cuando mostramos entusiasmo genuino por algo que nos importa. El gran aprendizaje es claro: no se trata de tener audiencia, sino de descubrir en qué somos influyentes sin darnos cuenta. Félix lo descubrió siguiendo su fascinación. Y desde ahí cambió la forma de ver el mundo de generaciones enteras.