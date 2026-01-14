Regresan los 'psicoaprendizajes': nueva temporada de 'Así Somos' en RNE Audio
- El lunes 19 de enero, Molo Cebrián y Luis Muiño estrenan nuevos capítulos de su videopodcast
- Somos tristes, egoístas, valientes, perfeccionistas: temas de la segunda temporada en RNE Audio
Así somos, el videopodcast de psicología de RNE Audio, estrena nueva temporada el próximo lunes 19 de enero. Cada lunes, Molo Cebrián y Luis Muiño, conocidos por Entiende tu mente, regresan con su apuesta por una perspectiva social de la psicología clínica y la salud mental.
A lo largo de esta temporada encontraremos el abordaje de un nuevo abanico de sentimientos en los que todos nos podemos ver reflejados. Ambos expertos sacarán sus 'psicoaprendizajes' a modo de consejos que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana.
Pasión, ansiedad, inseguridad: temas de la segunda temporada
Los divulgadores llegarán a sus conclusiones después de analizar casos reales ilustrados a través del patrimonio sonoro que atesora RTVE. De este modo, nuestros psicólogos de cabecera van a reflexionar sobre por qué somos apasionados, egoístas, valientes, caóticos o mentirosos.
De esta nueva temporada, el psicólogo Luis Muiño destaca que se vuelve a recoger la complejidad del ser humano a través de emociones "que normalmente consideramos positivas —que también tienen sus peros— y cosas que solemos ver como negativas: les estamos dando la vuelta para que nos demos cuenta de que, al final, todos somos bastante parecidos".
Conectar con las emociones a través de ejemplos reales
A lo largo de las próximas semanas, en Así Somos se va a hablar de que somos envidiosos o ansiosos, y todos —sin excepción— tenemos ese lado. Molo Cebrián apunta que todos los individuos "en algún momento de su vida —alguna de esas partes— ocupa un papel principal con más fuerza y, en otras personas, no".
Para empatizar con los sentimientos, nuestros expertos van a explorar las emociones a través de vivencias como el mítico gol de Iniesta que hizo vibrar a todo un país; historias como la de Hiroo Onoda, el militar japonés que no se enteró del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1974; o tesituras como la que vivió Stanislav Petrov quien —en segundos— tuvo que tomar una decisión trascendental para toda la humanidad.
Estreno, el "Blue Monday"
La segunda temporada de Así Somos se estrena el próximo lunes 19 de enero y, a partir de esa fecha, cada semana estará disponible un nuevo episodio del videopodcast de psicología y salud mental de RNE Audio.
Aunque todos sepamos que el tercer lunes de enero no necesariamente tiene que ser un día anímicamente gris (o azul, si lo traducimos directamente desde el inglés), es la ocasión perfecta para explorar por qué —a veces— 'somos tristes'.
Por ello, en el primer capítulo de la segunda temporada, Muiño apostará por "hacer una apología de la tristeza, un sentimiento que hace falta para dejar atrás las cosas que ya no están en nuestra vida y que es completamente necesario". Se trata de una emoción que "entre otras muchas cosas —añade Cebrián— nos permite ser más introspectivos".
Mientras tanto, puedes volver a disfrutar de la primera temporada donde se han cuestionado asuntos como si somos procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables.