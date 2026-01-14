Regresan los 'psicoaprendizajes': nueva temporada de 'Así Somos' en RNE Audio

Así somos, el videopodcast de psicología de RNE Audio, estrena nueva temporada el próximo lunes 19 de enero. Cada lunes, Molo Cebrián y Luis Muiño, conocidos por Entiende tu mente, regresan con su apuesta por una perspectiva social de la psicología clínica y la salud mental.

A lo largo de esta temporada encontraremos el abordaje de un nuevo abanico de sentimientos en los que todos nos podemos ver reflejados. Ambos expertos sacarán sus 'psicoaprendizajes' a modo de consejos que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana.

Pasión, ansiedad, inseguridad: temas de la segunda temporada Los divulgadores llegarán a sus conclusiones después de analizar casos reales ilustrados a través del patrimonio sonoro que atesora RTVE. De este modo, nuestros psicólogos de cabecera van a reflexionar sobre por qué somos apasionados, egoístas, valientes, caóticos o mentirosos. De esta nueva temporada, el psicólogo Luis Muiño destaca que se vuelve a recoger la complejidad del ser humano a través de emociones "que normalmente consideramos positivas —que también tienen sus peros— y cosas que solemos ver como negativas: les estamos dando la vuelta para que nos demos cuenta de que, al final, todos somos bastante parecidos".

Conectar con las emociones a través de ejemplos reales A lo largo de las próximas semanas, en Así Somos se va a hablar de que somos envidiosos o ansiosos, y todos —sin excepción— tenemos ese lado. Molo Cebrián apunta que todos los individuos "en algún momento de su vida —alguna de esas partes— ocupa un papel principal con más fuerza y, en otras personas, no". Para empatizar con los sentimientos, nuestros expertos van a explorar las emociones a través de vivencias como el mítico gol de Iniesta que hizo vibrar a todo un país; historias como la de Hiroo Onoda, el militar japonés que no se enteró del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1974; o tesituras como la que vivió Stanislav Petrov quien —en segundos— tuvo que tomar una decisión trascendental para toda la humanidad.