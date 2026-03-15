Contar lo rural para hacerlo viral: las redes sociales y otra manera de reivindicar a Castilla y León desde la juventud

La comunidad más extensa de toda España es el territorio con más municipios en riesgo de despoblación. Castilla y León, extensa y rica culturalmente a partes iguales, es también de una de las zonas más envejecidas de toda España, pero muchos jóvenes han encontrado en las redes sociales un altavoz para reivindicar su tierra.

Rubén Zurita, más conocido como 'El.chiguito' en Instagram, red social en la que acumula más de 50.000 seguidores, reivindica en su último contenido publicado la figura de Trinidad Arroyo, una palentina que fue la primera mujer en ir a la Universidad de Valladolid en el siglo XIX.

Historia, divulgación o curiosidades de Castilla y León se entremezclan en sus videos breves, en los que acerca la vida rural a sus seguidores. "Estudié comunicación audiovisual y publicidad y me dedicaba a hacer lo que ahora mismo hago en mi perfil pero para clientes externos", comenta El.Chiguito a RTVE Noticias.

"Me di cuenta de que había un montón de cultura o conocimiento popular que se ha ido transmitiendo generación en generación, pero que se estaba perdiendo y que así como nuestros abuelos ya incitaron a que sus hijos se fuesen al campo, nuestros padres no han sido capaces de eso porque quizá no han transmitido ese arte de apreciar la tierra y conocer el mundo que nos rodea. Entonces me pareció que quizá en TikTok, en formato breve, se podía hacer un contenido divulgativo y que había como un buen nicho por ahí para crear", añade.

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"A nosotros nos define muy bien nuestro paisaje, que al final Castilla es una meseta infinita de campo, de gente muy vinculada a su entorno, a la naturaleza, de gente modesta y trabajadora", eso es para él Castilla y León.

En una comunidad tan extensa y con su propia dualidad recogida por el Estatuto Autonómico de 2007 en el que se reconoce la identidad leonesa y su entidad propia como parte de la comunidad surgida de los reinos de León y de Castilla, Rubén cree que falta un poco de "sentimiento de orgullo propio". "Nos falta unirnos y defender lo nuestro", explica este castellano de Palencia. "Nos falta conocer un poco más Castilla para valorar algo de lo que hay que sentirnos orgullosos", dice.

¿Y qué le falta a esta tierra y pretende también poner en evidencia en sus vídeos? "Está habiendo un gran éxodo rural de gente joven que se va a las ciudades en busca de oportunidades laborales. Si no se queda gente joven al final la población va envejeciendo, va habiendo menos servicios y nos falta educación, cultura o sanidad para fijar población", comenta. Unas reclamaciones que se evidencian en algunos de sus videos como en el que hizo en verano para denunciar la mala gestión que se había hecho en prevención de incendios.

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Tal y como dice el grupo de música burgalés La Moda, en su canción 'Campo Amarillo', en alusión a esas tierras que les vieron crecer. "En el campo amarillo de Antonio Machado. Soledades y vientos tirando del carro, en la tierra que menos le importa al Gobierno. Aquí no busques oro si no lo da el cielo, manantial de cerezos y de cereal, caminando sin miedo hacia el miedo del mundo, baja el monte un arroyo que no llega a mar, quieren hacer el agosto a nuestra costa, sin saber, sin saber, que los campos castellanos, arden fácil en verano".

Ya sea a través de música, videos en redes sociales o pequeños medios como 'La Perdiz Roja', los jóvenes de esta basta región usan todas las nuevas tecnologías como un grito de denuncia y de reivindicación.

"A raíz de mi Trabajo Fin de Máster creamos La Perdiz Roja para acercar a la juventud la cultura de su tierra, principalmente a través de Instagram", cuenta Carmen Abril, directora de esta iniciativa que cinco años después de su fundación ha editado una revista con los artículos que han ido publicando en su página web y redes sociales.

Historia, moda, ruralidad o comida se entremezclan en sus publicaciones y páginas impulsadas por tres jóvenes: Carmen, Alejandra y Miguel.

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Desde su local de Valladolid preparan material que venden, como sudaderas o camisetas con el lema 'Make Castilla Great Again', que les ha servido para ser su fuente de financiación principal y que ha llevado a enviar su mensaje hasta lugares tan remotos como Suecia. "Si tuviéramos que definir nuestra tierra sería castigada y olvidada. Quizás sí, pero nosotros la vemos romántica y queremos que la gente la vea tan atractiva, tan bonita y tan llena de cultura como la vemos nosotros", comentan a RTVE Noticias los tres promotores de este movimiento cultural.

"Al final es una tierra de muchísimos contrastes, muy heterogénea, con realidades y realidades culturales muy distintas y muy variadas que intenta luchar contra el olvido y el abandono de la despoblación", añaden.

La despoblación que sufre Castilla y León es para ellos "multicausal". "En parte es por el abandono de las instituciones, pero también es por esta idea de Castilla como un sitio aburrido del que huir, que eso es justo lo que queremos cambiar y a lo que estamos llegando".

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Con este proyecto "cool" de "regionalismo" y de "supervivencia", los tres jóvenes creen que han sembrado una "semilla" en una tierra de campos para que los jóvenes de esta comunidad encuentren un motivo para quedarse y no emigrar en su propio país gracias a sus reivindicaciones.

De semillas no metafóricas siembra también en el campo Eduardo Medina, otro influencer castellano y leonés que divulga en redes sociales su proyecto de recuperación y conservación de semillas, saberes y sabores ancestrales en la comarca de Tierra de Campos.

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"Me dedico a recuperar semillas antiguas, volverlas a cultivar y que no se pierdan porque es el legado que nos han dejado nuestros ancestros. Es lo que se ha hecho toda la vida en nuestra zona y es lo que quería seguir haciendo y la manera más fácil que tengo de comunicarlo es a través de redes sociales. Es la forma más directa de llegar a la gente", explica Eduardo.

Para Eduardo o Huertas La Mielga en redes sociales, Castilla y León es "una tierra bastante fragmentada, hipermegadesploblada y envejecida, donde no hay ilusión por hacer grandes cosas a nivel político". "Somos muchos más los que ahora divulgamos, como La Perdiz Roja, y la gente nos sigue y se anima a volver más al pueblo y aprender de sus abuelos. Al final solo transmito la idea de regresar a las raíces y al origen, a darle valor a lo que muchos le habían quitado", concluye este agricultor que siembra en redes y en el campo para cuidar de la raíz y desde el origen a una tierra tan extensa y multicultural como Castilla y León.