Los influencers en el radar de Hacienda: estos son los movimientos que levantan sospechas

El pasado 8 de abril comenzó la campaña de declaración de la renta 2026 y este año los creadores de contenido digital están en el punto de mira de la Agencia Tributaria.

Lorena Macías ha charlado sobre este asunto con José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. En primer lugar, Peláez ha dejado claro que “los impuestos son necesarios y se destinan a lo que España ha decidido”. Por otro lado, ha subrayado que la Hacienda Pública tiene dos funciones primordiales: ayudar al contribuyente y perseguir el fraude.

Ambos han abordado algunos de los movimientos que hacen saltar las alarmas de la Agencia Tributaria. El primero es percatarse de que hay un contribuyente cuyo nivel de vida no coincide con las rentas que declara. "Alguien se compra una mansión de lujo, un coche de alta gama y declara en Hacienda que ingresa el 17.000 euro, el sueldo mínimo, mal vamos. Ahí van a saltar todas las alarmas".

Otro movimiento sospechoso puede ser crear unas sociedades artificiales, se hace porque "en el impuesto de sociedades el tipo siempre es el mínimo, con carácter general el 25%. Sin embargo, en el impuesto sobre las rentas el impuesto sobre la renta es progresivo: cuantas más ganas, más pagas. Puedes llegar a pagar un 47%".

Otro movimiento puede ser tributar en un paraíso fiscal. Sobre este asunto, Peláez ha recalcado que Andorra ya no es un paraíso fiscal, aunque lo fue hasta 2011. Además, ha insistido en que mudarse al principado para pagar los impuestos en este territorio, si de verdad eres residente, no es ilegal. El problema surge cuando "ese traslado no es real".

Un asunto que afecta directamente a los influencers son los sorteos que realizan en sus redes. Según, José María Peláez, si los creadores de contenido pueden demostrar que con la inversión que realizan en el sorteo se incrementan sus seguidores y, por tanto, sus ingresos, "en principio, no sería descabellado que eso se admitiera como deducción" dicha inversión.

Otra cuestión son las retribuciones en especie. Aquí no hay duda: si a un influencer una marca le regala un bolso, o incluso unas cremas de 30 euros, lo tienen que declarar como ingreso.