Feijóo carga contra la "voracidad fiscal" del Gobierno y acusa a Sánchez de utilizar los impuestos "para tapar su debilidad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la "voracidad fiscal" del Gobierno que "no tiene límites" y ha acusado a su presidente, Pedro Sánchez, de "utilizar" los impuestos "para tapar su debilidad política". En un acto organizado por el principal partido de la oposición sobre fiscalidad coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, Feijóo ha dicho que es el Gobierno "de la inflación y de la corrupción: tú pagas y ellos se lo llevan".

Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Sánchez "proteger" a los que roban, y en cambio "crujir al que madruga, al que monta un negocio, al que apoya a sus seres queridos". En un foro organizado en Madrid por el partido bajo el título Pagas más, recibes menos. Contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez el presidente del PP ha advertido sobre la "decadencia" que "crece "al mismo ritmo que los impuestos", que han subido "más de 100 veces".

En esta crisis, "los aprietos se viven en las casas", ha dicho Feijóo, que ha criticado el "empobrecimiento" de los españoles y ha advertido que en esta campaña de la renta "vamos a comprobar que nunca se nos ha exigido tanto".

"Llenar lo básico en la nevera supone un 43% más que en 2028" "La gente paga más y recibe menos", ha advertido Feijóo, que ha calificado la situación de "injusta". Y como ejemplo de la situación económica en la que se encuentran los españoles, el líder del PP ha señalado el coste de llenar la nevera "con lo básico", que según ha asegurado se ha incrementado un 43% respecto a 2018 y el de la hipoteca para comprar una vivienda, que ha subido un 65%. Y ha acusado al Ejecutivo de "presumir cuando tanta gente las pasa canutas pese a contribuir más que nunca", esa, ha dicho, es "la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle". "Si la gente paga más pero vive peor, ¿presumir de qué?", ha advertido el líder del PP. “DIRECTO 📺 #Canal24horas | Alberto Núñez Feijóo participa en un foro sobre fiscalidad que alberga el Espacio Jorge Juan de Madrid https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/LWC2LiMkJv“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 8, 2026 En una semana marcada por la actualidad judicial —con el inicio en el Tribunal Supremo del juicio del caso Koldo a la presunta trama de comisiones por la compra de material sanitario durante la pandemia y en la Audiencia Nacional la presunta trama de espionaje del caso Kitchen — Feijóo se ha comprometido a que cuando gobiernen "se acabará el saqueo y la mentira", y apoyarán, respetarán y dejarán trabajar "a los que cada día levantan nuestro país".