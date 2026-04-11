Sánchez aterriza en China para una visita en la que se reunirá con Xi Jinping en pleno conflicto en Oriente Medio
- El presidente busca en su cuarto viaje estrechar lazos con el país como aliado en un contexto convulso
- Sánchez mantendrá encuentros con inversores chinos y con representantes de empresas innovadoras
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este sábado a Pekín en la que es su cuarta visita a China en cuatro años y en la que prevé reunirse con el presidente de este país, Xi Jinping. En un contexto geopolítico tenso por el conflicto en Oriente Medio, Sánchez busca estrechar relaciones comerciales con China y contribuir a consolidar lazos entre este país y la Unión Europea con un marco estratégico de asociación.
El avión de la Fuerza Aérea Española en el que ha viajado Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa, Begoña Gómez, ha aterrizado en el aeropuerto de la capital china a las 10.00 hora española tras haber tenido que modificar la ruta del vuelo respecto a otros viajes anteriores debido al conflicto en Oriente Medio.
Al no tener autonomía para hacer el vuelo directo a China desde España (en concreto desde Barcelona, que fue de donde salió el avión tras participar Sánchez en un acto en la capital catalana), la parada habitual para repostar en este itinerario es Omán. Pero en esta ocasión, debido a la situación provocada por la guerra de Irán, se hizo una ruta alternativa con escala en Azerbaiyán.
Impulsar las relaciones económicas con China
La agenda oficial del presidente del Gobierno comenzará el lunes, con visitas a la universidad de Tsinghua, la Academia China de Ciencias (que le concederá un título honorífico y donde pronunciará una conferencia) y la sede de la tecnológica Xiaomi.
El martes se verá con las máximas autoridades del país, tanto con Xi como con el primer ministro, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.
El presidente español espera que China contribuya al fin de la guerra en Irán. Además, con este nuevo viaje, España busca atraer inversiones y garantizarse el acceso a 'tierras raras' de aquel país.
Así, prevé reunirse también con inversores chinos para intentar impulsar su presencia en España y participará de reuniones con representantes de empresas innovadoras, así como con responsables de la Cámara de Comercio UE-China. Tras cumplir con su agenda, Sánchez regresará a España el próximo miércoles.