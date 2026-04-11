Sánchez aterriza en China para una visita en la que se reunirá con Xi Jinping en pleno conflicto en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este sábado a Pekín en la que es su cuarta visita a China en cuatro años y en la que prevé reunirse con el presidente de este país, Xi Jinping. En un contexto geopolítico tenso por el conflicto en Oriente Medio, Sánchez busca estrechar relaciones comerciales con China y contribuir a consolidar lazos entre este país y la Unión Europea con un marco estratégico de asociación.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que ha viajado Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte su esposa, Begoña Gómez, ha aterrizado en el aeropuerto de la capital china a las 10.00 hora española tras haber tenido que modificar la ruta del vuelo respecto a otros viajes anteriores debido al conflicto en Oriente Medio.

Al no tener autonomía para hacer el vuelo directo a China desde España (en concreto desde Barcelona, que fue de donde salió el avión tras participar Sánchez en un acto en la capital catalana), la parada habitual para repostar en este itinerario es Omán. Pero en esta ocasión, debido a la situación provocada por la guerra de Irán, se hizo una ruta alternativa con escala en Azerbaiyán.