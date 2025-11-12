Felipe VI pone en valor la "relación de confianza" entre España y China en su reunión con Xi Jinping

Felipe VI ha puesto en valor la importancia de las relaciones entre España y China, tras su reunión privada con su par chino, Xi Jinping, durante la visita de Estado que los reyes hacen esta semana al gigante asiático. "Se ha ido trazando una relación de confianza, la relación sólida, las relaciones bilaterales de confianza mutua bajo los principios de respeto y de prosperidad compartida", ha señalado el monarca en Pekín.

Los reyes y Xi han firmado varios acuerdos de carácter económico, cultural y científico, en el inicio de la jornada más institucional del este viaje de Estado. Ambos mandatarios han pasado revista a las tropas, una guardia de honor formada por los ejércitos de Tierra, Mar y Aire y una unidad de mujeres, mientras que niños han gritado "bienvenidos".

La delegación española también está conformada por los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Economía, Carlos Cuerpo.

La Casa Real ha sido recibida en una gran ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo, en la histórica Plaza de Tiananmen de Pekín. Los monarcas se han encontrado con el presidente chino y su esposa, Peng Liyua, con los máximos honores y la pompa característica de la República Popular China, con los himnos nacionales de ambos países como banda sonora.

El rey ha recordado la "historia de visitas" entre los dos países, que arrancaron con la realizada por Juan Carlos I y Sofía en 1978. En este sentido, Felipe VI se ha referido a su experiencia personal, al recordar su primer viaje, en el 2000 cuando aún era Príncipe de Asturias.

Xi desea seguir profundizando la relación con España Xi, por su parte, ha expresado su deseo por seguir profundizando la relación con España y ha insistido en que esta visita "reviste una gran importancia para promover las relaciones bilaterales y la cooperación amistosa entre nuestros dos países". España y China "han establecido un ejemplo de convivencia amistosa y desarrollo conjunto entre países con diferentes historias, culturas y sistemas sociales" y han contribuido juntos "a la defensa de la equidad y la justicia internacionales", ha sostenido el mandatario chino.