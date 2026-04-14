El petróleo baja y las bolsas europeas suben ligeramente, optimistas ante posibles negociaciones entre EE.UU e Irán

Las bolsas europeas han amanecido este martes con ligeras subidas, con cierto optimismo ante las expectativas de que se retomen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. En paralelo, el precio del petróleo cae ligeramente.

El IBEX 35, principal selectivo español, ha abierto avanzando algo menos de un 1% y salvando los 18.100 puntos. Con la mayoría de valores en verde, destacan las ganancias de Acerinox y ACS, que avanzan más del 3%, seguidas de las subidas superiores al 1% de Naturgy, Solaria, INdra, ArcelorMittal, Grifols y Ferrovial.

En el resto de parqués europeos, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 1%; seguida de Milán, con el 0,7%; París, con el 0,6%; y Londres, con el 0,3%. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,58%.

Las esperanzas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán se han reavivado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya afirmado este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones, todo ello después de concluir sin acuerdo la del pasado fin de semana.

El petróleo y el gas natural bajan Entretanto, el precio barril de Brent se muestra a la baja y cae un 0,8%, colocándose alrededor de los 98 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) cae un 2,6% y se sitúa en 96 dólares el barril. El gas natural en el mercado de futuros holandés TTF cede casi un 2%, hasta los 45 euros por megavatio hora. Los mercados están pendientes de la temporada de la publicación de resultados trimestrales en Estados Unidos, donde varios de los mayores bancos del país darán a conocer sus cifras, entre ellos JP Morgan, Citigroup o Wells Fargo. Esta tarde también se conocerá en Estados Unidos el índice de precios de la producción (IPP) de marzo, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentará la última edición de su informe global de perspectivas macroeconómicas, de las que se espera una revisión a la baja ante el impacto del conflicto de Oriente Medio sobre la economía global.