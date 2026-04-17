La Audiencia Nacional abre diligencias contra Netanyahu por la retención ilegal de un soldado español de la FINUL
- La denuncia la presentó Iustitia Europa
- También se abren contra la cúpula militar israelí
La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cúpula militar israelí por la retención ilegal de un soldado español de la FINUL hace un par de semanas.
Las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia de Iustitia Europa por crímenes de guerra, que también se dirige contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, así como contra el comandante del Comando Norte como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos.
El pasado 7 de abril Israel retuvo a un soldado de la FINUL, un casco azul español de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el Líbano. Formaba parte de un convoy logístico, que cumplía labores de aprovisionamiento a compañeros indonesios de esta misma misión en su posición en la frontera. Finalmente, el casco azul español fue puesto en libertad en menos de una hora.
El juez pregunta si es competente para juzgar
Ahora, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha consultado a la Fiscalía si considera que es tribunal competente para investigar a Netanyahu y la cúpula militar israelí. En el auto fechado este viernes al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado da traslado al Ministerio Fiscal "a fin de que informe sobre competencia" y se pronuncie "sobre las diligencias solicitadas" en la denuncia presentada por la organización Iustitia Europa.
El juez argumenta que los hechos por los que Iustitia Europa interpuso la querella presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
La querella, que se hace extensible a "otros mandos y militares israelíes aún por identificar", acusa a los denunciados de la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, coacciones y detención ilegal.