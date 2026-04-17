La Audiencia Nacional abre diligencias contra Netanyahu por la retención ilegal de un soldado español de la FINUL

La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cúpula militar israelí por la retención ilegal de un soldado español de la FINUL hace un par de semanas.

Las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia de Iustitia Europa por crímenes de guerra, que también se dirige contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, así como contra el comandante del Comando Norte como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos.

El pasado 7 de abril Israel retuvo a un soldado de la FINUL, un casco azul español de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el Líbano. Formaba parte de un convoy logístico, que cumplía labores de aprovisionamiento a compañeros indonesios de esta misma misión en su posición en la frontera. Finalmente, el casco azul español fue puesto en libertad en menos de una hora.