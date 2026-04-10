Albares exige disculpas a PP por "minimizar" la retención de un casco azul español en el Líbano: "Es vergonzoso"
- La portavoz del PP en el Congreso aseguró que había estado más tiempo retenida en un control de tráfico
- El ministro de Exteriores asegura que a un soldado español "no se le retiene ni un solo segundo"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido este viernes que el PP se disculpe por el hecho de que su portavoz en el Congreso, Ester Múñoz, "minimizara" la retención de un casco azul español en el Líbano por parte de Israel. "Es vergonzoso", ha asegurado el titular de Exteriores, para añadir después que debería "pedir excusas" al soldado y su familia.
El pasado martes militares israelíes detuvieron a un casco azul español en Líbano tras bloquear un convoy logístico de la misión de paz de la ONU (FINUL), que fue liberado en menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel.
Y este jueves en rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada por este asunto, la portavoz parlamentaria 'popular', Ester Muñoz, restó importancia a la duración de la detención del casco azul, al asegurar que ella había estado "en controles de tráfico" que le habían tenido "bastante más tiempo retenida".
"A un soldado español no se le retiene ni un solo segundo"
En declaraciones en el Senado, donde comparece este viernes en la Comisión de Exteriores, Albares ha hecho hincapié en que se trata de un "soldado español" bajo bandera de las Naciones Unidas, con un estatuto muy específico, que supone "una inviolabilidad total". A un soldado español, ha defendido el ministro, "no se le retiene ni se le toca ni un solo segundo".
Por ello, ha insistido en que es "una vergüenza" viniendo de alguien que es una diputada, que tiene que representar a la soberanía del pueblo español y de un partido "que un día gobernó España".
"Tendría que pedir excusas al soldado, a la familia del soldado, a los 600 militares desplegados en la misión de la ONU en Líbano (FINUL) y a sus familias", ha dicho el ministro, que ha puesto el foco en que las condiciones de la misión son "difíciles y complejas", en medio de "violencia extrema". Mientras, los 'cascos azules' desarrollan su labor con los valores de "solidaridad y de paz".
Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Vox, con su portavoz en el Congreso a la cabeza, Pepa Millán, ha registrado en la Cámara Baja una Proposición No de Ley (PNL) para que se reconozca "la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo, incluidos aquellos militares que ingresaron antes del 1 de enero de 2011".Así, piden que se discuta en la Comisión de Defensa.