Albares exige disculpas a PP por "minimizar" la retención de un casco azul español en el Líbano: "Es vergonzoso"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido este viernes que el PP se disculpe por el hecho de que su portavoz en el Congreso, Ester Múñoz, "minimizara" la retención de un casco azul español en el Líbano por parte de Israel. "Es vergonzoso", ha asegurado el titular de Exteriores, para añadir después que debería "pedir excusas" al soldado y su familia.

El pasado martes militares israelíes detuvieron a un casco azul español en Líbano tras bloquear un convoy logístico de la misión de paz de la ONU (FINUL), que fue liberado en menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel.

Y este jueves en rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada por este asunto, la portavoz parlamentaria 'popular', Ester Muñoz, restó importancia a la duración de la detención del casco azul, al asegurar que ella había estado "en controles de tráfico" que le habían tenido "bastante más tiempo retenida".