Podemos tiende la mano a IU en Andalucía para confluir juntos en las elecciones: "Hay tiempo para un acuerdo"

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha mostrado este domingo su "mano tendida" a Antonio Maíllo, líder de IU y candidato de Por Andalucía, y ha afirmado que hay "tiempo suficiente" para llegar a un acuerdo de confluencia para las elecciones autonómicas del próximo 17 mayo.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Delgado ha asegurado que mantiene su "mano tendida a Antonio Maíllo dentro de Por Andalucía" y ha afirmado que la intención de su formación es "negociar" para contar con una "izquierda unida, transformadora y fuerte" que es "lo que exige el pueblo andaluz".

"No es ni Maíllo, ni Juan Antonio Delgado. Lo que quiere el pueblo andaluz es que vayamos juntos y nosotros llevamos semanas queriendo sentarnos a hablar, a dialogar, a conversar como se quiera decir, pero sobre todo poner los intereses del pueblo andaluz en el centro", ha resaltado.