Podemos tiende la mano a IU en Andalucía para confluir juntos en las elecciones: "Hay tiempo para un acuerdo"
- EL candidato, Juan Antonio Delgado, anima a Antonio Maíllo a "negociar" para "una izquierda unida, transformadora y fuerte"
- En las últimas tres autonómicas, solo en Extremadura Podemos ha concurrido junto a IU, además de Alianza Verde
El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha mostrado este domingo su "mano tendida" a Antonio Maíllo, líder de IU y candidato de Por Andalucía, y ha afirmado que hay "tiempo suficiente" para llegar a un acuerdo de confluencia para las elecciones autonómicas del próximo 17 mayo.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Delgado ha asegurado que mantiene su "mano tendida a Antonio Maíllo dentro de Por Andalucía" y ha afirmado que la intención de su formación es "negociar" para contar con una "izquierda unida, transformadora y fuerte" que es "lo que exige el pueblo andaluz".
"No es ni Maíllo, ni Juan Antonio Delgado. Lo que quiere el pueblo andaluz es que vayamos juntos y nosotros llevamos semanas queriendo sentarnos a hablar, a dialogar, a conversar como se quiera decir, pero sobre todo poner los intereses del pueblo andaluz en el centro", ha resaltado.
Llama a poner los intereses del pueblo "en el centro"
En este sentido, ha aludido a los problemas "en la sanidad" y el "escándalo de los cribados de cáncer de mama" que ha puesto de manifiesto la "forma de gestionar la sanidad pública, la educación o la situación del empleo".
Por lo tanto, ha incidido en que está con la "mano tendida" y ha asegurado que se sentarán a negociar ya que hay "tiempo suficiente para llegar a un acuerdo para todos los andaluces pensando en los andaluces y en los andaluzas".
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha convocado las elecciones autonómicas en esta región para el próximo 17 de mayo tras haber agotado una legislatura con mayoría absoluta del PP en el Parlamento autonómico.
Son las cuartas del ciclo electoral que comenzó en diciembre con Extremadura y que siguió con Aragón y Castilla y León. Solamente en Extremadura Podemos e IU fueron en coalición, junto a Alianza Verde, bajo la marca Unidas por Extremadura. Y únicamente en este territorio mejoraron sus resultados ascendiendo a los siete diputados (partían de cuatro), aunque ese ascenso se debió buenamente a la caída del PSOE con el candidato imputado Miguel Ángel Gallardo. En Aragón y Castilla y León, yendo en solitario, Podemos se hundió y se quedó a cero.
En todas esas elecciones ha ganado el Partido Popular y está por ver si Moreno, que va a por su tercer mandato al frente de la Junta, reedita su mayoría absoluta o, como en los otros casos, acaba dependiendo del apoyo de Vox.