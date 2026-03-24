La izquierda andaluza sigue enredada y todo apunta a que habrá tres papeletas para las próximas elecciones

En Andalucía, la izquierda a la izquierda del PSOE podría acabar dividida en tres papeletas diferentes en las elecciones del próximo 17 de mayo. Ahora mismo en el Parlamento andaluz están presentes Adelante Andalucía (en 2022 liderado por Teresa Rodríguez) y Por Andalucía (que incluye a Izquierda Unida, Podemos, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz). Los morados, sin embargo, podrían acabar saliendo de esa coalición, con lo que el electorado que desee votar a este espectro político tendría que elegir entre tres listas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido este martes que la decisión con respecto a las alianzas se tomará en el territorio: "Eso corresponde a Podemos Andalucía", ha dicho la portavoz de la formación en Congreso de los Diputados. En todo caso, Belarra también ha defendido el "método Podemos de Extremadura", que consiste en "trabajar para tener las candidaturas más amplias y transformadoras posibles". Llegado a este punto, Belarra insiste en el mensaje que lanza su formación: "Si la tarea política está clara, las alianzas van a caer por su propio peso".

Y ha insistido: "Nosotras estamos preparadas, Juan Antonio Delgado (candidato de Podemos a la presidencia de la Junta) y Podemos Andalucía están preparadas para este reto".

Algo muy parecido ha dicho la eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, en una entrevista en RNE: "Si el objetivo es el mismo, las alianzas caerán por su propio peso". El objetivo, decía Montero, es conseguir una "izquierda fuerte".

Tampoco Montero ha aclarado si Podemos irá en solitario, o no, a las urnas andaluzas. En cambio ha reivindicado el acto que protagonizará el próximo 9 de abril junto al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en Barcelona. El evento persigue ofrecer "certezas" a los votantes progresistas. Sobre el liderazgo de la izquierda, ha vuelto a repetir, una vez más, que en cuestión de alianzas "si los objetivos políticos están claros, van a caer por su propio peso".

Maíllo, sobre Podemos: "Basta con que ellos no se salgan" de Por Andalucía Desde Por Andalucía han remarcado que en su candidatura "cabe todo el mundo" y remarcan la necesidad de mantener a la unión de la izquierda. Este martes su cabeza de lista, Antonio Maíllo, ha insistido en que Podemos "ya está dentro de la coalición". No habría que hacer nada, por tanto, para integrarlos, "basta con que ellos no se salgan". En una rueda de prensa, convocada pocas horas después de la convocatoria de estos comicios, Maíllo ha recordado que ya en octubre de 2024 la coalición Por Andalucía presentó un documento, "se dieron nueve meses para que respondieran organizaciones". Posteriormente "se nombraron candidatos provinciales y se ha elaborado programa político". Ahora, ha dicho el candidato, "seguimos con ese tren en el que somos el único proyecto unitario que hay en el campo de la izquierda y por tanto somos el único espacio donde pueden ser acogidas más organizaciones". Cuenta atrás en Andalucía: los partidos se movilizan ante la duda de si el PP repetirá mayoría absoluta Àlex Cabrera Sobre las listas, el candidato de esta coalición, que actualmente cuenta con cinco escaños en el parlamento regional (tres diputados de Podemos y dos de IU), ha respondido que "la pantalla que acaba de comenzar es la de las elecciones andaluzas, las cuestiones técnicas las marca el propio calendario electoral". En todo caso, ha insistido en que "lo que tenemos claro es que hay un proyecto político con candidatos. Sin dramas de última hora". Además, Maíllo ha sacado pecho de la participación de Sumar en el Ejecutivo Central, y ha enumerado las políticas que quieren llevar a cabo blindando los servicios públicos andaluces: "Siendo nosotros gobierno es donde se puede garantizar que esas transformaciones se puedan hacer", ha dicho, "lo estamos ejerciendo en el Gobierno de España".