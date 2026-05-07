Robles asegura que la cuarentena de los 14 pasajeros españoles del crucero con el brote de hantavirus es voluntaria

La cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla para los 14 españoles que viajan en el crucero MV Hondius con un brote de hantavirus es voluntaria, según ha indicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, dado que es una medida privativa de libertad y tendrían que firmar un consentimiento informado.

En declaraciones a la prensa remitidas por el Ministerio, Robles también ha especificado que no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas.

En cuanto a cuánto durará la cuarentena, ha dicho que será "el tiempo que digan los médicos" y ha distinguido esta actuación del rigor con el que se trata el ébola, que considera "un caso distinto". La ministra ha destacado la gran preparación en enfermedades contagiosas que tiene el centro, del que ha dicho que tiene "una experiencia muy grande en este tema". La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha confirmado que se trata de una cepa del virus que se transmite entre humanos.