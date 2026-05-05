El papa recuerda que su misión es "predicar la paz" ante el último ataque de Trump

El papa León XIV ha respondido al último ataque verbal del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien le ha vuelto a criticar por su postura contraria a la guerra de Irán, y ha afirmado que su misión es "predicar el Evangelio" y "predicar la paz". Además, ha pedido que si se le critica sea "con la verdad".

Trump acusado al pontífice de poner en peligro "a muchos católicos y a mucha gente" por su oposición a la guerra contra Irán iniciada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero. "El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", ha declarado Trump en una entrevista en la cadena de televisión Salem News Channel, informa Europa Press.

"La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz", ha respondido el papa. "Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto", ha añadido, según recoge Efe.

Preguntado sobre el uso de la fuerza en legítima defensa, el papa ha subrayado que "la legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia", pero que "hablar de 'guerra justa' hoy en día es un problema muy complejo que debe analizarse en muchos niveles".

"Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear", ha insistido.

Trump ya criticó a León XIV, el primer papa de la historia que proviene de EE.UU., por su posición contra la guerra en Irán, llamándole "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior". El papa ya respondió de manera similiar y dijo que su obligación moral era pedir la paz y defender los derechos de todas las personas, incluidos los migrantes.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitará Italia y el Vaticano desde este miércoles y hasta el viernes.