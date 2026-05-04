El papa recibe a Albares antes de su visita a España: "Coincidimos en la política exterior humanista"

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha sido recibido este lunes por el papa León XIV y ha asegurado que existe "una enorme sintonía" del Vaticano con la política exterior humanista en España, en declaraciones a los medios tras la reunión.

A pesar de solo tener prevista la reunión de trabajo con el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, León XIV le ha concedido al ministro una audiencia de unos 20 minutos que no estaba planificada en la agenda. Un gesto que Albares ha considerado de "fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España".

Sobre los temas que han abordado, el ministro ha señalado que, junto al pontífice, han hablado de los principales asuntos en el mundo "en los que hay una gran coincidencia con la política exterior humanística de España".

Albares ha alegado que, durante su conversación, han compartido posturas comunes en los conflictos armados de Oriente Medio y Ucrania, y han coincidido en su rechazo a la guerra y en "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes y a favor del derecho internacional" y la "defensa del multilateralismo": "Debemos reconocer que todo ser humano y también los migrantes tienen una igual dignidad y somos iguales a todo."

También ha habido tiempo para abordar la regularización de migrantes que se está llevando a cabo en España. Albares ha explicado que Prevost ve este proceso como "algo positivo".