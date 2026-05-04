El papa recibe a Albares antes de su visita a España: "Coincidimos en la política exterior humanista"
- Ambos coinciden en su rechazo a la guerra y en la defensa del multilateralismo
- El pontífice visitará Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en junio
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha sido recibido este lunes por el papa León XIV y ha asegurado que existe "una enorme sintonía" del Vaticano con la política exterior humanista en España, en declaraciones a los medios tras la reunión.
A pesar de solo tener prevista la reunión de trabajo con el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, León XIV le ha concedido al ministro una audiencia de unos 20 minutos que no estaba planificada en la agenda. Un gesto que Albares ha considerado de "fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España".
Sobre los temas que han abordado, el ministro ha señalado que, junto al pontífice, han hablado de los principales asuntos en el mundo "en los que hay una gran coincidencia con la política exterior humanística de España".
Albares ha alegado que, durante su conversación, han compartido posturas comunes en los conflictos armados de Oriente Medio y Ucrania, y han coincidido en su rechazo a la guerra y en "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes y a favor del derecho internacional" y la "defensa del multilateralismo": "Debemos reconocer que todo ser humano y también los migrantes tienen una igual dignidad y somos iguales a todo."
También ha habido tiempo para abordar la regularización de migrantes que se está llevando a cabo en España. Albares ha explicado que Prevost ve este proceso como "algo positivo".
Visita de León XIV a España
Albares ha agregado que pudo entregar en mano al pontífice estadounidense la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la visita que realizará del 6 al 12 de junio a las ciudades de Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Albares también ha explicado que durante la reunión con el papa también se evocaron los "momentos fuertes" que se producirán durante la visita, como el acto de la Sagrada Familia, y que también salieron en la conversación los orígenes gallegos del pontífice estadounidense por vía materna y que vivió en 1982 en España algunos meses y que "conoce muy bien" el país.
También ha trasladado al pontífice "el deseo total del Gobierno y de colaboración absoluta, como están teniendo hasta ahora, para que su visita sea un éxito".
Albares también ha inaugurado la nueva sede de la Cancillería en el Palacio de Santiago de los Españoles en Plaza Navona, tras su rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el ministerio.