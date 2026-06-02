Díaz acusa a Feijóo de estar en "una posición de acoso derribo al Gobierno de coalición progresista de España"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar en "una posición de acoso derribo al Gobierno de coalición progresista de España" y de no hacer "oposición sana".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Díaz ha admitido que está "preocupada" por la situación política, pero no solo en España, sino también en el mundo. Y ha criticado que Feijóo, "desde el 23 de julio de 2023 no ha parado de señalar que este Gobierno era ilegítimo".

En cuanto a las causas judiciales que han saltado en las últimas semanas y cercan a su socio en el Ejecutivo, ha evitado hablar de campañas para derribar al Gobierno, pero sí que ha ironizado con que "hay casualidades llamativas". Así, ha hecho referencia a citaciones antes de procesos electorales cuya casualidad "no es muy ortodoxa", en referencia a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado con la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dicho esto, ha mencionado que hay otras investigaciones que son de "una seriedad y gravedad manifiesta", en las que ha pedido "absoluto respeto a los tribunales, se llamen como se llamen esas causas", entre las que ha citado el 'caso Kitchen'. "Ninguna broma con la corrupción", ha avisado

Pide respeto a los tribunales No obstante, ha reconocido que hay casos de corrupción que se están investigando que son de "una seriedad y gravedad manifiesta" y ha pedido "absoluto respeto a los tribunales, se llamen como se llamen esas causas", entre las que ha citado el caso Kitchen, que se está juzgado actualmente. "Ninguna broma con la corrupción", ha incidido. Además, ha defendido que hay "miles de jueces y fiscales que hacen su trabajo con rigurosidad". “ENTREVISTA | @Yolanda_Diaz_, ministra de @empleogob: "Hay causas judiciales que se están investigando que son de una seriedad y una gravedad manifiesta. Y en las que pido absoluto respeto a los tribunales. Se llamen como se llamen esas causas"https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/tLl2dh19X9“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 2, 2026 Díaz ha recordado que ha habido otras investigaciones, como la que sufrió ella en la etapa de diputada dentro de la coalición de Unidas Podemos, sin ser ella miembro de la formación 'morada', que "se hicieron de manera absolutamente y presuntamente ilegal". "Fui la diputada más investigada de manera ilegítima. No son todos los asuntos iguales", ha señalado. Al respecto, ha censurado también al PP, al expresidente José María Aznar y "a los poderes fácticos" de España que "están en el que el que pueda hacer, que haga". "Y todo esto forma parte de un círculo", ha dicho Díaz, quien ha tachado la frase del exdirigente 'popular' que es de "una gravedad mayúscula".