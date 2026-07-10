Anticorrupción pide imputar a Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez y el análisis de su móvil en el caso Leire

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de Juan Manuel Serrano, el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el volcado y análisis de su móvil, en el caso Leire Díez que investiga la presunta trama de corrupción para desestabilizar causas judiciales, según fuentes jurídicas.

Así lo ha decidido el Ministerio Público tras conocerse el análisis del contenido de los dispositivos móviles de cinco de los acusados, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica al que también fuera presidente de Correos en la contratación "estratégica" de la exmilitante del PSOE en la empresa pública.

“🔴La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Pedraz que impute a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE



▪️Solicita el volcado de su móvil tras el último informe de la UCO que lo involucra de manera directa en el caso de las cloacas de Leire Díez



🎙️… pic.twitter.com/an9KgqY3Xg“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 10, 2026

En una de las conversaciones analizadas Leire Díez pregunta al expresidente de la SEPI si Serrano le ha dicho algo, a lo que Vicente Fernández responde: "Lo tuyo sale"

El informe de la UCO señala como "punto de inflexión" en la presunta trama de corrupción los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez anunció tras la imputación de su esposa Begoña Gómez.