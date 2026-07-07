El juez aborda nuevas citaciones por el caso Leire en una semana que culminará con Narbona

El juez que investiga el llamado caso Leire, la presunta trama que buscaba desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, afronta una intensa semana de citaciones, que culminarán el viernes con la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Antes, el juez escuchará los testimonios de Patricia Isabel Espinar, vinculada con el medio digital Crónica Libre al igual que Díez; el guardia Civil Rubén Villalba, que llegó a tomar acta de los encuentros de la exmilitante del PSOE con el DAO de la Guardia Civil; y Francisco Ortega, exescolta y extrabajador de Correos, que habría acompañado a Díez a algunos de sus encuentros.

De este manera, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue avanzando en su investigación sobre las maniobras de Leire Díez días después de sumar dos nuevos imputados en el procedimiento: la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas.

Un guardia civil que tomó acta de sus reuniones con Leire Díez La primera en prestar declaración este martes, a partir de las diez de la mañana, será Patricia Isabel Espinar, una de las fundadoras del medio Crónica Libre, medio al que también está vinculada Díez. Dentro del sumario, se examinan contratos del PSOE con ese medio. Media hora después pasará por el despacho del instructor Rubén Villalba. Investigado en el caso Koldo, acudirá como testigo ante Pedraz. En marzo de 2025 se vio con Leire Díez y declaró que la exmilitante le propuso restablecer su honor a cambio de información que perjudicase a la UCO. Villalba llegó a tomar acta de los dos encuentros que mantuvo la exmilitante. La directora de la Guardia Civil, ahora investigada, sostuvo públicamente que Leire Díez le pidió restituir en su puesto a Villalba y que esa rechazó de plano esa solicitud y dio por terminado el encuentro inmediatamente. La directora de la Guardia Civil asegura que rechazó readmitir a un agente sancionado como le pidió Leire Díez A partir de las once de la mañana, está citado el exescolta y extrabajador de Correos Francisco Ortega, que acompañó a Díez en sus citas con Rubén Villalba.

El miércoles declara el abogado de Villarejo El miércoles será el turno del abogado de José Manuel Villarejo, que ante la Guardia Civil sostuvo que Díez ofreció un pacto con la Fiscalía, que sin embargo el fiscal del caso Tándem se negó a explorar. Los investigadores de la Guardia Civil sostienen que Villarejo mantuvo varias reuniones con Leire Díez y que exploraron un acuerdo para que el comisario facilitase audios, grabaciones o documentación comprometedora, por ejemplo, de un juez del Supremo. Ante los periodistas, Villarejo sostuvo que él era víctima de las "cloacas" de la exmilitante, aunque no aclaró si mantuvo encuentros con ella. Villarejo se presenta como víctima de las "cloacas" de Leire Díez sin aclarar si se vieron: "Se han dedicado a destruirme" También el miércoles está citado Joaquín Parra, empresario de hidrocarburos y expresidente del club de fútbol de Badajoz, a quien el exjuez Luis José Sáenz de Tejada habló de corrupción en los juzgados, criticando a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.