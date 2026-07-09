El PP vuelve a pedir la dimisión de Sánchez tras vincular la UCO a su exjefe de gabinete con la contratación de Leire Díez

El PP mantiene el pulso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y vuelve a pedir su dimisión. En este caso, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señale que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Juan Manuel Serrano, que fue presidente de la empresa pública y jefe de gabinete del presidente del Gobierno. Según este informe, la contratación resultó "estratégica" para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos.

Ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha exigido la dimisión de Sánchez y que asuma "responsabilidades políticas de inmediato" después de que la Benemérita haya apuntado a su exjefe de gabinete. "No es que Sánchez no sepa nada, sino que es el centro de todas las tramas", ha asegurado Gamarra en un vídeo grabado a los medios.

Según Gamarra, no hay semana sin nuevo informe sobre las cloacas sanchistas" y ha añadido que el de este jueves "es terrible" porque recoge "más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz". Los populares, de este modo, buscan vincular al jefe del Ejecutivo con las presuntas tramas de corrupción que cercan al PSOE.

En el mismo vídeo difundido a los mecios, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha sostenido que la UCO señala a Juan Manuel Serrano "por su presunta participación tanto en el amaño de contrataciones en Correos como en la cloaca socialista de Leire y Cerdán". Y añade que "existen indicios de contrato fraudulentos en una empresa pública como es Correos".

Gamarra también se pregunta en ese vídeo si se "se utilizó dinero de todos los españoles para financiar la cloaca sanchista", y ve a Sánchez "en un callejón sin salida".

También Vox se ha pronunciado al respecto; lo ha hecho con un mensaje en la red social X en la que aparece la portada de un periódico que informa del nuevo informe de la UCO. "¿Esto tampoco lo sabía P.S.?", sostiene la formación de ultraderechha.

La publicación de Vox va acompañada de un rótulo con un mensaje de su líder, Santiago Abascal, en una sesión plenaria en el Congreso. "Su corrupción está debilitando los poderes del estado de derecho. Socava los mecanismos que impeden que las bandas del crimen organizado se hagan con el poder", reza el mensaje.