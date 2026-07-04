La defensa de Leire Díez pide la nulidad del caso y denuncia que su detención y la incautación de su móvil fue "ilegítima"

La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha pedido la nulidad del caso al considerar que su detención el pasado 10 de diciembre no fue legítima ni tuvo las garantías suficientes. Alega que dicha detención fue desproporcionada, que se vulneraron sus derechos fundamentales y que hubo falta de motivación y autorización judicial en las actuaciones policiales y judiciales. También denuncia que no hubo autorización para incautar su móvil y sus objetos personales.

Los abogados de la llamada "fontanera del PSOE", que está siendo investigada por su presunta implicación en una trama para torpedear actuaciones de la justicia y de la Guardia Civil contra el Partido Socialista, han presentado un incidente de nulidad de actuaciones de su detención, así como de la información obtenida de los objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos que se le incautaron.

En el escrito al que ha tenido acceso RTVE este sábado, firmado por su procurador y abogada, también se pide la nulidad de todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de la incautación.

Según la defensa, la detención de Díez, investigada también por su presunta implicación en operaciones vinculadas a la SEPI y por su presunta injerencia en los casos judiciales que afectan al presidente Pedro Sánchez y su entorno, se basó en indicios genéricos y no en hechos concretos y se produjo cuando no existía riesgo de fuga ni delito flagrante.

Fue por tanto "completamente desproporcionada, injustificada y no ponderada en relación con los derechos de la detenida" y por tanto es "ilegítima" y nula de pleno derecho, ya que vulnera el derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española.

Se produjo además "de manera sorpresiva" y en una calle plenamente concurrida a medio día, un año después del descubrimiento de los supuestos indicios contra ella, cuando "bastaba con una mera citación" para que compareciera, ya que Díez tiene domicilio conocido en España y es "un personaje público".