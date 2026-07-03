Feijóo llama a Leire Díez "espada de Damocles" de Sánchez y ve al PSOE "muerto de miedo": "Así no se puede gobernar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la exmilitante socialista Leire Díez y "cualquiera que quiera decir la verdad" sobre los casos que afectan al entorno del Gobierno, son la "espada de Damocles" de Pedro Sánchez y ve al PSOE "muerto de miedo". Sin embargo, ha dicho, "ya no cesan a nadie, ni disimulan, su preocupación es que se sepa todo y canten quienes ellos mismos aúpan".

"¿Como va a gobernar un presidente que ya tiene más imputados que diputados? Diputados 121, esta semana no fueron pocos, 25 de golpe, más la directora general de la Guardia Civil y el DAO y es viernes a las 11:00", ha afirmado el líder de la oposición en la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular.

Los 'populares pidieron este jueves la dimisisión de Mercedes González y del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska tras conocerse la imputación de la primera por las reuniones con Díez en la causa que investiga la presunta trama para desestabilizar investigaciones que afectan al entorno del Gobierno o del PSOE.

Feijóo ha dicho, un día después de que el PP exigiera la dimisión de Mercedes González y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ve al "sanchismo muerto de miedo y que así no se puede gobernar un país". En relación con la primera se ha preguntado si "alguien cree cree" que "está preocupada por las condiciones de trabajo de los agentes de la guardia Civil".

"No están legitimados para gestionar nuestro dinero, les decimos que quiten sus sucias manos de nuestro dinero, paren ya de robar", ha dicho el líder del PP ante una situación que "no es normal" y "no todos son iguales", ha dicho poniendo como ejemplo a los presidentes de Diputación, de Cabildos, de Consell y alcaldes que han asistido al encuentro.

También se ha mostrado muy crítico con el proceso extraordinario de regularización de migrantes y la conocida como ley de nietos. Sobre la regularización ha hablado de "inmigración masiva" y ha criticado que en un primer momento se hablara de medio millón de posibles beneficiarios y en estos momentos se hable de una cifra que es casi el doble, 1,3 millones, ha dicho: "¿Cómo puede seguir al frente un Gobierno que se equivoca en más del doble?".

"Es irresponsable tomar decisiones de este impacto sin amplio consenso y sin un debate sosegado en el partido, ¿creéis que por una instrucción de una directora general se puede otorgar 2,6 millones de pasaportes españoles? ¿Creéis que un Real decreto puede regularizar aquello que es irregular y ahora resulta que ese millón de personas son 1,3 millones?", ha agregado.