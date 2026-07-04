Robles descarta sancionar de momento al DAO de la Guardia Civil, Manuel Lamas, tras su imputación en el 'caso Leire'
- Iustitia Europea, el partido político que había pedido sanciones, acusa a la ministra de Defensa de "lavarse las manos"
- Lamas fue imputado el pasado jueves junto a la directora de la Guardia Civil, a la que el Gobierno da todo su "apoyo"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta por el momento sancionar al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tal y como pide el partido Iustitia Europea tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el 'caso Leire' relativo a la exmilitante socialista Leire Díez.
En un escrito firmado por la ministra, al que ha tenido acceso RTVE, el Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa considera que "no procede, en el estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario" contra Manuel Llamas.
En el informe se recuerda que este asunto está siendo ya objeto de instrucción judicial, y por ello "lo lógico es proceder a la paralización" de cualquier proceso disciplinario "a fin de evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contrario, tanto de carácter definitivo como de puro trámite", entre otras consideraciones.
No obstante, el informe añade que "se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas" como consecuencia de "la evolución de la situación procesal en el marco de las diligencias judiciales en las que se encuentra incurso".
La resolución responde así a la petición que había presentado el viernes ante el Ministerio de Defensa el partido político Iustitia Europa, que forma parte de la acusación popular en el 'caso Leire'.
En un comunicado Iustitia Europa ha lamentado la decisión del Ministerio de Defensa y ha asegurado que la ministra Robles "se ha lavado las manos" y ha preferido no actuar de oficio contra el DAO escudándose en "tecnicismos".
Imputada también la directora de la Guardia Civil
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó el jueves pasado a Llamas y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
Ambos están citados a declarar el próximo 16 de julio por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.
El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha trasladado este sábado todo el "apoyo, respaldo y confianza" del Gobierno a Mercedes González y ha sentenciado que el Gobierno "no tiene montado lo que tenía el PP" de Mariano Rajoy cuando éste gobernaba: "No hay operaciones de Estado como había antes".
En declaraciones a los medios, ha insistido en que el Gobierno y el Estado trabajan con normalidad y libertad", a diferencia de las operaciones del Gobierno de Rajoy que orquestó "operaciones de Estado que inventaron pruebas falsas" y difundieron "filtraciones" de casos inexistentes de corrupción contra partidos independentistas, de izquierdas o incluso contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Eso lo hizo un gobierno del PP", ha sentenciado.
Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha insistido en que Mercedes González debe dimitir por esa investigación, al igual que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su caso por "mentir". Y como ellos, ha agregado, Belén Gualda, presidenta de la SEPI, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidiera imputarla igualmente en el caso Leire.
En declaraciones a la prensa en un acto del PP, ha considerado de una "gravedad extrema" la imputación de González y Lamas, algo que "no tiene precedentes en nuestro país". "Es algo inaceptable, completamente inasumible y un deshonor para la Guardia Civil", ha incidido, por, presuntamente haber colaborado González "con una trama que pretendía socavar, horadar el funcionamiento de la UCO, que investigaba delitos supuestamente cometidos por el propio Gobierno".