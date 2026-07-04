Robles descarta sancionar de momento al DAO de la Guardia Civil, Manuel Lamas, tras su imputación en el 'caso Leire'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, descarta por el momento sancionar al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tal y como pide el partido Iustitia Europea tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el 'caso Leire' relativo a la exmilitante socialista Leire Díez.

En un escrito firmado por la ministra, al que ha tenido acceso RTVE, el Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa considera que "no procede, en el estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario" contra Manuel Llamas.

En el informe se recuerda que este asunto está siendo ya objeto de instrucción judicial, y por ello "lo lógico es proceder a la paralización" de cualquier proceso disciplinario "a fin de evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contrario, tanto de carácter definitivo como de puro trámite", entre otras consideraciones.

No obstante, el informe añade que "se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas" como consecuencia de "la evolución de la situación procesal en el marco de las diligencias judiciales en las que se encuentra incurso".

La resolución responde así a la petición que había presentado el viernes ante el Ministerio de Defensa el partido político Iustitia Europa, que forma parte de la acusación popular en el 'caso Leire'.

En un comunicado Iustitia Europa ha lamentado la decisión del Ministerio de Defensa y ha asegurado que la ministra Robles "se ha lavado las manos" y ha preferido no actuar de oficio contra el DAO escudándose en "tecnicismos".