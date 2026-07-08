El juez del caso Leire interroga como testigos al abogado de Villarejo y a un empresario

El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, toma declaración este miércoles como testigo al abogado del excomisario José Manuel Villarejo y a un empresario, expresidente del C.D. Badajoz, quien declaró que la exmilitante socialista le pidió información para desacreditar a la magistrada que investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

El titular del Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional continúa con la investigación de una presunta trama dedicada a intentar desestabilizar causas judiciales con impacto en el PSOE o en el Gobierno, un procedimiento en el que están investigados la exmilitante socialista Leire Díez o el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La supuesta oferta de un pacto a Villarejo Ante el juez está citado en primer lugar el letrado del excomisario Villarejo, quien será interrogado acerca del supuesto pacto que según los investigadores Leire Díaz habría ofrecido al expolicía, por el que esperaba obtener información sobre jueces, fiscales, el Gobierno de Mariano Rajoy o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, según un archivo que le fue incautado. El letrado de Villarejo ya declaró ante la Guardia Civil y sostuvo que Leire Díez había ofrecido un pacto con la Fiscalía al excomisario, pero que el fiscal que lleva el caso se negó a explorar un acuerdo. El comandante Villalba declara ante el juez que Leire le ofreció rehabilitarle a cambio de información perjudicial contra la UCO Noemí San Juan En la causa figura además un mensaje que Díez envió a este letrado en febrero de 2025 con el texto: "Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho". Este letrado dijo a los investigadores que no pidió reunirse con la Fiscalía General del Estado, porque no dio credibilidad a la exmilitante, por ver el contenido de sus conversaciones "muy poco creíble y muy fantasioso".