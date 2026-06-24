Francia confirma su primer caso de ébola en un médico que acababa de regresar de la República Democrática del Congo

Francia ha confirmado este miércoles el primer caso de ébola en su territorio en un médico humanitario que acababa de regresar de una misión en la República Democrática del Congo (RDC).

El Ministerio de Sanidad galo ha explicado que se trata del primer caso positivo de la enfermedad del virus del ébola en el país europeo.

El paciente había vuelto a Francia de una misión humanitaria en una de las zonas por donde circula el virus en RDC y fue hospitalizado de inmediato en un centro especializado. Actualmente se encuentra en condición estable.

Las autoridades galas han hecho hincapié en que se han adoptado "todas las medidas de precaución", lo que incluye el aislamiento de esa persona a su llegada al país y su traslado a un hospital en condiciones seguras para prevenir el riesgo de contagio.

Además, se está llevando a cabo "una exhaustiva investigación epidemiológica" para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente. Esas personas serán contactadas sin demora por la agencia regional de salud, deberán someterse a 21 días de aislamiento domiciliario y serán monitoreadas de cerca durante este período, ha precisado el Ministerio de Sanidad francés.

Un sistema de seguimiento específico para cooperantes Ébola en República Democrática del Congo: preguntas y respuestas sobre el brote del que alerta la OMS Maika Ávila A raíz de este caso, se ha establecido un sistema de seguimiento específico para el regreso de los cooperantes franceses al territorio nacional. El ministerio destaca que Francia cuenta con "capacidades especializadas" en el manejo de enfermedades infecciosas altamente transmisibles y ha asegurado que las autoridades sanitarias están "plenamente" movilizadas y vigilan la situación de manera continua. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 17 de mayo la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional en respuesta a la circulación activa del virus del ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (CEPCE) ha evaluado el riesgo de infección como bajo para los residentes europeos y los viajeros a zonas de transmisión activa, y muy bajo para la población general europea. Según la OMS, el ébola es una enfermedad grave, a veces mortal, que afecta a humanos y primates. El virus se transmite a las personas a través de animales salvajes, como murciélagos, puercoespines y primates no humanos, y entre las personas se contagia a través del contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos de los infectados, así como con superficies y materiales, como ropa o sábanas, contaminados con dichos fluidos.