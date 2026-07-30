Primer caso confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Ciudad Real

Castilla-La Mancha confirma un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo que se ha registrado en el área sanitaria de Puertollano. Se trata de un hombre de 46 años que ha sido trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es la primera vez que se tiene constancia de un caso en la provincia de Ciudad Real, según el Informe epidemiológico de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una enfermedad viral y es transmitida generalmente por garrapatas. Algunos casos desarrollan una enfermedad severa, con una letalidad que va del 5 al 40%, mucho más común en pacientes que superan los 60 años y que van asociados a otros factores de riesgo.

Las garrapatas, cada vez más cargadas de virus "Cada año que pasa, la cantidad que hay de garrapatas positivas, con carga de virus, va aumentando, por lo que la posibilidad de infectarnos es mayor", asegura el investigador del Instituto de Biomedicina de la UCLM y catedrático de la Facultad de Farmacia, Antonio Mas, que explica que no solo contagian el virus de Crimea-Congo, sino que transmiten muchas enfermedades: "Hay un meme que dice que el organismo más letal del mundo no son los leones ni las orcas, son los mosquitos porque transmiten muchísimas enfermedades, pues las garrapatas igual que los mosquitos". "Tampoco hay que volverse paranoico y pensar que si salimos al campo nos vamos a infectar. Hay miles de picaduras de garrapatas y la probabilidad de contagiarse sigue siendo muy baja", añade Mas, pero aun así asegura que hay que aumentar la concienciación. Las autoridades recomiendan usar pantalones y camisas de manga larga, a ser posible blancos, para facilitar la identificación de estos parásitos y cuando volvamos del campo, revisar si tenemos alguna picadura.