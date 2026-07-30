Primer caso confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Ciudad Real
- La enfermedad es transmitida por garrapatas y su letalidad va desde el 5 al 40%
- "Cada año que pasa, la cantidad que hay de garrapatas positivas, con carga de virus, va aumentando, por lo que la posibilidad de infectarnos es mayor", asegura un experto
Castilla-La Mancha confirma un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo que se ha registrado en el área sanitaria de Puertollano. Se trata de un hombre de 46 años que ha sido trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es la primera vez que se tiene constancia de un caso en la provincia de Ciudad Real, según el Informe epidemiológico de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
La fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una enfermedad viral y es transmitida generalmente por garrapatas. Algunos casos desarrollan una enfermedad severa, con una letalidad que va del 5 al 40%, mucho más común en pacientes que superan los 60 años y que van asociados a otros factores de riesgo.
Las garrapatas, cada vez más cargadas de virus
"Cada año que pasa, la cantidad que hay de garrapatas positivas, con carga de virus, va aumentando, por lo que la posibilidad de infectarnos es mayor", asegura el investigador del Instituto de Biomedicina de la UCLM y catedrático de la Facultad de Farmacia, Antonio Mas, que explica que no solo contagian el virus de Crimea-Congo, sino que transmiten muchas enfermedades: "Hay un meme que dice que el organismo más letal del mundo no son los leones ni las orcas, son los mosquitos porque transmiten muchísimas enfermedades, pues las garrapatas igual que los mosquitos".
"Tampoco hay que volverse paranoico y pensar que si salimos al campo nos vamos a infectar. Hay miles de picaduras de garrapatas y la probabilidad de contagiarse sigue siendo muy baja", añade Mas, pero aun así asegura que hay que aumentar la concienciación. Las autoridades recomiendan usar pantalones y camisas de manga larga, a ser posible blancos, para facilitar la identificación de estos parásitos y cuando volvamos del campo, revisar si tenemos alguna picadura.
Tres casos confirmados en lo que llevamos de 2026
Es el tercer incidente del que se tiene constancia en España este año, tras dos casos que han tenido lugar en Salamanca, en Castilla y León. En España la primera detección del virus fue en 2010 en garrapatas en Cáceres. Los primeros casos humanos se diagnosticaron en 2016 y desde entonces se han notificado casos esporádicos
En total, Hasta diciembre de 2025 se han identificado 19 casos de esta enfermedad en España, dos de ellos en Castilla la Mancha. En 2024 un hombre de 74 años falleció por esta enfermedad tras haber sido infectado por una garrapata en su huerto en Buenas Bodas, en Toledo. Y en 2025 hubo otro caso confirmado de un hombre de 50 años en la provincia de Toledo, también por la picadura de este parásito.