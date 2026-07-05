El Real Madrid ficha al neerlandés Denzel Dumfries hasta junio de 2030

El Real Madrid ha anunciado el acuerdo con el Inter de Milán para la contratación del neerlandés Denzel Dumfries, que se compromete con el club blanco hasta junio de 2030, informa en un comunicado. Se trata del cuarto fichaje de la entidad merengue en este mercado de verano.

El Madrid sigue reforzando la defensa para el proyecto que encabezará el portugués José Mourinho a partir de la próxima temporada, que arranca el 15 de agosto. El español Marc Cucurella y el francés Ibrahima Konaté fueron los primeros zagueros, más el portugués Bernardo Silva para el centro del campo.

Al igual que Cucurella, Dumfries tenía contrato en vigor con su club hasta la fecha, aunque no se han anunciado cifras oficiales. No obstante, según los medios especializados el mismo está en una horquilla de entre 20 y 30 millones de euros. El lateral de 30 años llega para cubrir la baja de Dani Carvajal y competirá por el puesto con el inglés Trent Alexander Arnold.

El neerlandés también es internacional con su selección, aunque al contrario que los otros ya no está en plena disputa del Mundial 2026 al haber quedado Países Bajos eliminada por Marruecos en dieciseisavos de final, en la tanda de penaltis.

El presidente del Madrid, Florentino Pérez, anunció en campaña electoral una oferta por 150 millones por un jugador 'top', que resultó ser el argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. El club rojiblanco rechazó la oferta y se espera un nuevo intento por otro jugador de ataque de talla mundial.

De momento, la entidad de Concha Espina ha anunciado sendos desmentidos por ofertas similares al Chelsea por Enzo Fernández y al Bayern Múnich por Michael Olise. Pero no se descarta que en lo que resta de verano el Madrid realice alguna contratación millonaria para reforzar su línea medular o delantera.