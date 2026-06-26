Nico Paz, al Como por 60 millones: el Real Madrid vende el 50% restante asegurándose una nueva cláusula de recompra

A falta del anuncio oficial, el futuro de Nico Paz seguirá ligado al Como. El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo para traspasar el 50% de los derechos económicos que aún conservaba sobre el internacional argentino, quien actualmente disputa el Mundial con la selección de Argentina a las órdenes de Lionel Scaloni. RTVE ha podido confirmar las claves de esta operación, con la que el conjunto blanco se asegura mantener el control sobre un posible regreso del futbolista gracias a una nueva cláusula de recompra, además del compromiso de que el club italiano a su vez deberá abonar 60 millones de euros para hacerse con el jugador.

Una operación estratégica para el futuro

Cuando el centrocampista abandonó el Santiago Bernabéu hace dos años para poner rumbo a Italia, el Real Madrid se guardó el 50 % de sus derechos económicos, además de incluir una serie de opciones unilaterales de recompra y un derecho de tanteo. Aquella primera operación permitió al club blanco ingresar seis millones de euros y conservar una posición privilegiada sobre el futuro del jugador.

Durante sus dos temporadas en el Como, Nico Paz ha progresado considerablemente. El argentino se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Serie A y ha sido una pieza fundamental para que el conjunto italiano lograra clasificarse por primera vez en su historia para la Champions League. Su extraordinario rendimiento llevó a pensar que el Real Madrid ejecutaría la cláusula de recompra fijada inicialmente en nueve millones de euros para reincorporarlo este verano.

Sin embargo, el club blanco ha optado por una estrategia diferente. En lugar de recuperar al futbolista de inmediato, ha vendido el 50 % restante de sus derechos al Como por 60 millones de euros, aunque ha negociado una nueva cláusula de recompra valorada en 80 millones.

De esta manera, el Real Madrid mantiene la posibilidad de recuperar a Nico Paz el próximo verano por 80 millones (que en la práctica serían solo 14, al descontar 66 en los que se valora lo que debería pagar el Como y que se quedarían en nada). Mientras tanto, el Como se asegura la continuidad de su gran estrella y el jugador dispone de un escenario ideal para seguir creciendo en Italia.