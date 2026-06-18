Ibrahima Konaté, tercer jugador fichado para el Real Madrid 2026-2027, firma hasta junio de 2030

El Real Madrid 2026-2027 va tomando forma. El central francés Ibrahima Konaté ha alcanzado un acuerdo con el club blanco por cuatro temporadas, hasta junio de 2030, según ha hecho oficial la web oficial de la entidad merengue. El tercer jugador confirmado por la entidad se encuentra, al igual que los dos anteriores, con su selección en el Mundial de fútbol.

Konaté es uno de los refuerzos anunciados por Florentino Pérez en su campaña presidencial, el tercero de la plantilla después de la oficialidad del entrenador, José Mourinho, el internacional español Marc Cucurella y el portugués Bernardo Silva. Además, el mandatario prometió en campaña al neerlandés Denze Dumfries (30 años), quien sí tiene contrato en vigor con el Inter de Milán y su coste está entre 15 y 20 millones de euros, según los portales especializados en fichajes de fútbol.

El puesto de central es uno de los más delicados de la plantilla del Madrid. Después de la salida de David Alaba, la posición quedaba vacante. Konaté, que ha cumplido su contrato con el Liverpool, supone un refuerzo importante, sobre todo después del rendimiento insuficiente de Dean Huijsen, el gran fichaje de la temporada pasada.

La veteranía del alemán Antonio Rudiger, la inconsistencia de Raúl Asencio y las lesiones de Éder Militao hicieron las pasadas campañas que se tuvieran que buscar soluciones de urgencia, llegando incluso a probar a Dani Carvajal y Aurelien Tchouameni en dicha posición.

Konaté es internacional con la selección francesa desde 2022. Tiene 27 años y los últimos cinco ha militado en el Liverpool, donde la temporada pasada disputó medio centenar de partidos con la camiseta 'red' entre todas las competiciones. Aporta versatilidad en el juego a balón parado dada su envergadura (1,94 de altura y 95 kg). Anotó un gol en la Premier League y otro en la Champions.

El presidente del Madrid anunció no un fichaje, sino una oferta de 150 millones por un 'galáctico', que resultó ser el argentino Julián Álvarez, con contrato en vigor con el Atlético de Madrid. El propio club blanco anunció la presentación de la oferta y el rechazo en el mismo comunicado, al tiempo que desató un 'enganchón' con el colchonero en redes sociales.