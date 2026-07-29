El impacto del Mundial en el mercado: del pelotazo de Rogers al premio para Vozinha, pasando por el futuro de Diomande

El Mundial 2026 ya es historia y España se ha proclamado campeona del mundo. Pero el impacto del torneo va mucho más allá del título. La cita ha servido para confirmar a algunas de las grandes promesas del fútbol mundial, disparar el valor de varios jóvenes y acelerar operaciones millonarias que ya están marcando el mercado de fichajes.

Los jóvenes que se disparan Johan Manzambi es una de las grandes revelaciones del torneo. El centrocampista suizo ha confirmado sobre el césped todo lo que venía apuntando antes del Mundial: potencia para romper líneas, llegada al área y una personalidad impropia de su edad. Su crecimiento no ha pasado desapercibido y el Aston Villa ha apostado fuerte por él, pagando 60 millones de euros al Friburgo por él. Entre los talentos con mayor proyección también aparecen Yan Diomande y Ayyoub Bouaddi. El extremo marfileño del RB Leipzig ha deslumbrado por su velocidad, desborde y descaro antes de la eliminación de Costa de Marfil. Sus actuaciones le han colocado a un paso del Real Madrid en una operación que rondará los 120 millones de euros tras despertar el interés de varios gigantes europeos como el PSG o el Liverpool. Bouaddi, por su parte, ha vuelto a demostrar con Marruecos una madurez y una calidad técnica impropias de su edad. El centrocampista del Lille es uno de los grandes objetivos del City, que ya negocia su incorporación en una operación que superaría los 100 millones de euros y que podría resultar de un efecto dominó si Rodri abandona Manchester.