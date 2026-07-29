El impacto del Mundial en el mercado: del pelotazo de Rogers al premio para Vozinha, pasando por el futuro de Diomande
- El torneo ha disparado el valor de jóvenes como Diomande, Bouaddi y Manzambi con operaciones millonarias
- También ha cambiado el futuro de futbolistas veteranos como el caboverdiano Vozinha, de 40 años
El Mundial 2026 ya es historia y España se ha proclamado campeona del mundo. Pero el impacto del torneo va mucho más allá del título. La cita ha servido para confirmar a algunas de las grandes promesas del fútbol mundial, disparar el valor de varios jóvenes y acelerar operaciones millonarias que ya están marcando el mercado de fichajes.
Los jóvenes que se disparan
Johan Manzambi es una de las grandes revelaciones del torneo. El centrocampista suizo ha confirmado sobre el césped todo lo que venía apuntando antes del Mundial: potencia para romper líneas, llegada al área y una personalidad impropia de su edad. Su crecimiento no ha pasado desapercibido y el Aston Villa ha apostado fuerte por él, pagando 60 millones de euros al Friburgo por él.
Entre los talentos con mayor proyección también aparecen Yan Diomande y Ayyoub Bouaddi. El extremo marfileño del RB Leipzig ha deslumbrado por su velocidad, desborde y descaro antes de la eliminación de Costa de Marfil. Sus actuaciones le han colocado a un paso del Real Madrid en una operación que rondará los 120 millones de euros tras despertar el interés de varios gigantes europeos como el PSG o el Liverpool.
Bouaddi, por su parte, ha vuelto a demostrar con Marruecos una madurez y una calidad técnica impropias de su edad. El centrocampista del Lille es uno de los grandes objetivos del City, que ya negocia su incorporación en una operación que superaría los 100 millones de euros y que podría resultar de un efecto dominó si Rodri abandona Manchester.
Las estrellas que agitan el mercado
Porque el Mundial también ha servido para revalorizar a futbolistas ya consolidados como el mejor jugador del torneo. Rodri es el gran objetivo del Real Madrid, que estudia una operación que algunos cifran en 50-60 millones y otros elevan a los 80 millones de euros. El Paris Saint-Germain tampoco pierde de vista la situación del centrocampista español.
Los futbolistas ingleses también han monopolizado el mercado. Elliot Anderson, acompañante de Rice y Bellingham en el mediocampo inglés, fue durante semanas el fichaje más caro del verano tras incorporarse al Manchester City por 130 millones de euros procedente del Nottingham Forest. Sin embargo, ese registro ya ha quedado atrás. Morgan Rogers se ha convertido en el gran traspaso del mercado al firmar por el Chelsea de Xabi Alonso a cambio de 138 millones de euros, después de brillar en el Aston Villa.
El mercado tampoco se detuvo ni antes ni durante el Mundial. El Real Madrid cerró a Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva; el Barcelona apostó 80 millones por Anthony Gordon y el Bayern invirtió 100 millones entre Ismael Saibari y Nathaniel Brown. También destacan los movimientos de Gonçalo Ramos al Milan (74 millones de euros) y Nico Paz al Como (60 millones de euros).
Vozinha como ejemplo de un escaparate que cambia carreras
No todos los movimientos dejan cifras estratosféricas. Una de las historias más llamativas del mercado la protagoniza Vozinha. El veterano guardameta de Cabo Verde, de 40 años, aprovechó el Mundial para reivindicarse con grandes actuaciones bajo palos y, tras finalizar su contrato con el Chaves de la Segunda División portuguesa, ha firmado por Colo-Colo como agente libre. Después de una carrera construida lejos de los focos, con pasos por Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o AS Trenčín (Eslovaquia), el internacional caboverdiano ve recompensado su gran torneo con uno de los fichajes más mediáticos de su carrera.
*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Santiago S. Segura